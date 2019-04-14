İmamoğlu, merakla beklenen kararını sosyal medyadan duyurdu

YSK'nın kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini önde götüren Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gideceğini açıkladı.

"HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Can Bartu ve Metin Oktay'ı rahmetle anıyorum. Her zaman sevgi ve saygı kazanacak. Asırlık derbide centilmenlik ruhuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Bu akşam heyecanı statta birlikte yaşayacağız."

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Süper Ligde 28. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçta Ekrem İmamoğlu da mücadeleyi locadan takip etmişti.

İmamoğlu, Beşiktaş-Başakşehir maçını böyle takip etmişti;