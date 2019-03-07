İmamoğlu, "Kimin parasını kime veriyorsun" diyen Erdoğan'a cevap verdi!

MİLLET İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat Programının konuğu oldu.

İstanbul'la ilgili vaatlerini açıklayan Ekrem İmaoğlu, İsmail Küçükkaya'nın hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimin cebinden neyi kime veriyorsun?" sorusunu yanıtladı.

"16 MİLYONUN PARASINI 16 MİLYONA VERİYORUM"

Ekrem İmamoğlu bu soruya, "16 milyon insanın parasını 16 milyona veriyorum. Bu kadar net. Soru bile bir kere hoş değil. Para ne benim param ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın parası. İstanbullunun bütçesini İstanbullularla paylaşıyorum bu bir acil durum planı." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarından diğer satır başları:

"Sıkça araştırma yapan birisiyim. Anketlerde ilk sırada ulaşım, tafik vardı. Son 5-6 aydır, yoksullukla ekonomik bütün istatisklerde ilk sırada yer alıyor. Ciddi bir yoksuzluk var. CHP'nin yönetmediği ilçeleri gezdim. Derin bir yoksulluk yaşnıyor. İnsanlarımız çok hızlı bir göçle İstanbul'a geldi. Kadının çalışmaması bir de bunun üstüne işsizlik eklendi. Şu anda 4 gençten birisi işsiz. 100 kişinden 20'i işsiz. İnsanların cebinde para yok."

"Ne Cumhubraşkanı Erdoğan'ın bunu konuşması doğru ne de bizim. Gündem buysa Erdoğan, bunları konuşuyorsa, biz de yoksulluktan nasıl kurtuluruzu anlatıyorsak sıkıntı. Bir an önce bu süreçten kurtulalım. Yoksulluk yok beka sorunu var demekle olmuyor."

"Sosyal yardımları arttırmaya geliyoruz. Çok geniş bir tarım politikamız var. Tanzim satış anlayışını desteklemeyceğiz. İnsanları rencide etmeyeceğiz. Tanzim satış kültürü eski bir kültürdür. İnsanları kuyrukta bekletmeyeceksiniz."

"SUYU DA UCUZLATACAĞIZ"

"500 bin öğrenciye eğitim desteği vereceğiz. Okullarda kumanya desteği vereceğiz. 16 milyonun insanın parasını 16 milyonluyla paylaşacağım. Suyu da ucuzlatıyoruz. Gençlere ulaşımda indirim yapacağız."