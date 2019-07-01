İmamoğlu, istifa eden personellerle ilgili soruya yanıt verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Vali Yerlikaya ziyaretin ardından İmamoğlu'nu aracına kadar uğurladı. Valilikten çıkan İmamoğlu, Gülhane Durağı'nda tramvaya bindi. Yolcularla sohbet eden İmamoğlu bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların trafik yoğunluğuna dikkat çekmesi üzerine İmamoğlu, konuyla ilgili önlemler alacaklarını söyledi. Laleli Durağı'nda inen İmamoğlu, belediyeye kadar yürüyerek gitti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu esnafın sorunlarını da dinledi.

Daha sonra belediyeye gelen İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Vali Yerlikaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada "Karşılıklı sohbetimizin konusu İstanbul. Önümüzdeki aylarda nasıl bir başlangıç yapmamız gerektiğini, İstanbul'un temel sorunlarına eğileceğimiz; ortak nasıl hamleler yapabileceğimizi konuştuk. Açıkçası 45-50 günlük süreci konuşamadık. Onunla ilgili de ek görüşmelerimiz olacak. Devlet geleneği gereği nezaket gereği valimizi ziyaret ederek önümüzdeki günlerde beklentilerimizi, onların beklentilerini daha çok İstanbulluların ne istediğini konuştuk. Verimli bir sohbet oldu. Umarım İstanbul'a güzel hizmetlerin işbirliği ile çünkü her iki kurumda devlet kurumu. Valimiz ve bizler kurumlar hizmet seferberliği başlatacağımızı söyledik" dedi.

"BU TALİMAT BENİM BİLGİM DAHİLİNDE DEĞİLDİ"

İmamoğlu, "Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden Sosyal Yardım Kartı kullananlara giden bir mesaj var. 30 Haziran tarihi itibariyle bu kartların kapatıldığı söyleniyor. Son durum nedir?" şeklindeki soruya ise "Arkadaşlarım bu haberi alır almaz hafta sonu görüştük. Cumartesi sabah hemen bununla ilgili bir toplantı yaptılar ve bu sorun düzeltildi. Kartların kullanıma açıldığına dair mesajlar iletildi. İletilmeye de devam ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece teknik bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Bu talimat benim bilgim dahilinde değildi. İnceliyor arkadaşlarımız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığının, çakarlı araç kullanımına ilişkin uyarısıyla ilgili bir soruya İmamoğlu, "Olumlu değerlendiririm tabii ki. Türkiye'nin normalleşmesi, uygar tavırlara, davranışlara erişmesi her hususta bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanının buna dikkat çekmesi doğru. Ancak devletin her kademesinde fark edilir bir şekilde bunun değişmesi lazım" dedi.

"GEREKSİZ DUYURULARLA BELEDİYENİN BÜTÇESİNİ HARCAMAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Köprülerde ne kadar afiş asıldı maliyeti nedir?" sorusuna "Sanıyorum 300'ün üzerinde köprü ve bunun gibi bir takım mecralarda afiş asılması yapıldı. Tabii bu 5 yıllık bir dönemin başlangıcı. Özellikle 31 Mart sonrası bizim sorguladığımızı birinci boyutu hak olmadan haksız yere bir takım afişlemenin yapılmasıydı. Özellikle sorguladığım seçim devam ederken son seçimden önce belediyenin yönetiminin her tarafı savunmacı afişlerle donatması ki muhatabımız o dönemin yönetimi değildi. Zira vali bey başkanlık yapıyordu. Böyle bir dönem değildi. Sorguladığımız tarafı bu. Şu anda vatandaşla bütünleşmenin duyurusunu çok masum bütçelerle yaptığımızı düşünüyorum. Elbette biz tasarrufu her noktada düşüneceğiz. Bu israfı tanımlayacak bir durum değildir. Bundan sonra bu tür aşırılıklara ya da az önce anlattığım benzeri gereksiz duyurularla belediyenin bütçesini harcamayacağız. Şunu ifade edeyim belediyenin özellikle bazı kalemlerdeki harcamaları ile kültür sanat başlığı adı altında yapılan harcamaları ile İstanbul'un kültür sanat yaşamının ne kadar büyüyebileceğini görmüş durumdayım. Bunun için her kuruşunu her lirasını bu şehrin hangi konuda olursa olsun lehine çıkarına ve geleceğini güzel şeyler için harcayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten bu manada değerli bütçeleri var. O bütçeleri en değerli şekilde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" yanıtını verdi.

"SIKINTI YAŞAMAMASI ADINA TEDBİRLERİ ARKADAŞLARIMLA ALACAĞIZ"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki yoğunlukla alınacak önlemlerin sorulması üzerine İmamoğlu, "Araçlarla ilgili ve 2. köprünün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bir kısım raporunu aldım bir kısmını da inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Bugün 2. mesai günüm. Yine de bu tür sorumluluk soruları ile karşılaşmak beni mutlu ediyor" yanıtını verdi.

"NEZAKETİMİZİ VE DİYALOG KURMA KONUSUNDAKİ ÇABAMIZI GÖSTERMİŞ OLDUK"

"İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna İmamoğlu şöyle yanıt verdi: Temasımız oldu. Bugün davet ettim. Bir kısmının izin aldığı ve şehir dışında olması gerektiği konusunda dönüş yapmışlar. Yoksa bu saatlerde kendileriyle toplantım olacaktı. Tahmin ediyorum ki ya tamamı ya büyük kısmı burada yok. Biz davetimizi yaptık. İzin alma hakları vardır. Ona bir şey diyemem. İstifa eden de var. Bundan sonra biz işimize bakacağız. Nezaketimizi ve diyalog kurma konusundaki çabamızı göstermiş olduk. Arkadaşlarımız zaten görüşmüşlerdi. Görüşmelerine devam edecekler. Kurumun hafızası burada. Biz onu muhafaza edeceğiz. Kurum içi hafızayı en üstü seviyede değerli kılacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İştiraklerle ilgili yönetim kurulunda olmalarına dönük elbette yenilikçi yönetim kadrolarımız var. Mevcut kadronun içinden değerlendireceğimiz insanlar da var. Dolayısıyla iştiraklerle ilgili de hem genel kurul çağrıları hem de oradaki yönetimlerin değiştirilmelerine dönük arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir kısım, genelgeyle ilgili 'sorun çıkar çıkmaz' yorumları yapılıyor. Buna dair de hukukçu arkadaşlarımız devrede. Bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz kanuna uygun davranıyoruz ve o noktada yenilikçi, uzman, liyakati olan insanlarla iştiraklerimizde dev bir atılım yapma düşüncesindeyiz. Hem şeffaflığı hem gelirlerini artırıcı hem bazı iştiraklerimizin bugüne kadar hiç kullanmadığı yeteneklerini kullanarak çok ciddi anlamla yeni gelirler yaratıcı fikirler var. Bunların tamamını hayata geçireceğiz. Türkiye'nin en büyük kazançlarını elde edebilecek iştiraklere sahip olduğumuzun farkındayız. Avantajlarımızı vatandaşımızın lehine kullanacak bir kadromuz da buna hazır şekilde var. Hızlıca göreve başlamalarını bekliyorum.