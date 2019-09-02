İmamoğlu, İSPARK'a yapılan zammın nedenini açıkladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a yapılan zamlarla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Bu zam kararı değil. Bir finansal düzenleme. İSPARK niye zarar etsin. 60 binin üzerinde indirimli yararlanan araç sayısı var.Tümünü elden geçireceğiz. İSPARK ayda 2-3 milyon zarar ediyor" dedi.

İmamoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"18 MİLYON ZARARI VAR"

"Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır zarar etmiyor denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, 'Tespit edilsin' dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin.

"AYDA 2-3 MİLYON ZARAR EDİYOR"

Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ın neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yoktur."