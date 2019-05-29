İmamoğlu ile tartışan esnaf konuştu

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşın yanağına dokunması, iktidara yakın bazı basın organlarında "İmamoğlu'ndan vatandaşa tokat ve hakaret" şeklinde yer aldı. İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili Arnavutköy'de yaptığı esnaf ziyaretinde tartıştığı esnaf Eyüp Keskin, Sabah gazetesine konuştu. Keskin, "Hem FETÖ hem de PKK terör örgütleri yönetici ve üyelerinin, 'CHP adayına destek' mesaj ve açıklamalarına açık açık tavır alıp, tepki göstermeyen İmamoğlu'nun bu tavrı iki yüzlülük. Gerçeklerle karşı karşıya kaldığında nasıl agresifleştiği, makyajının döküldüğüne tüm Türkiye şahit oldu. Biz vatanına, milletine bağlı insanlarız. Türkiye'nin birliğine, dirliğine kast etme kastı olanlarla yan yana duran herkese aynı tepkiyi gösteririz. Konuşmalarımı, söylediklerimi kesip kendi istedikleri şekilde yayınlıyorlar. Ancak ben söylemem gerekenleri gözünün içine baka baka söyledim" dedi.

'SAĞ ELİYLE YANAĞIMA DOKUNDU'

Keskin, "Konuşmanın bir bölümünde elini göğsüme vurup sözde bana ders veriyor. Sonra da sağ eliyle yanağıma dokunuyor. Sosyal medyada, 'tokatladı' diye bazı görüntü ve ifadeler görüyorum. Bana kimse tokat atamaz. Atmaya kalkanlara da gereken cevabı anladığı dilden veririz. Böyle bir göreve soyunmuşsanız. Taraflı tarafsız herkesin söylediklerini olgunlukla dinleyeceksiniz. İmamoğlu'nun gerçek yüzü bu diyalogla ortaya çıkmıştı. Bize ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı" diye konuştu. Habertürk programındaki konuşmasının kurgulanarak asılsız şekilde sunulması nedeniyle esnaf Keskin tarafından suçlanan İmamoğlu, uzun süre genci ikna etmeye çalışmıştı. Bu arada yaşanan tartışma, Sabah, Star ve Takvim gibi gazetelerde 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' şeklinde yer almıştı.