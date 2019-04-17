İmamoğlu için mutlu son! İşte mazbata

İŞTE gün boyunca yaşananlar;

SAAT 14:00: MALTEPE’DE SAYIM BİTTİ, TUTANAK İL SEÇİM KURULUNA GÖNDERİLDİ

İstanbul Maltepe’deki bin 89 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona ermesi ile günlerdir beklenen İstanbul seçim sonuçları saat 14:00 itibariyle netleşti. Ekrem İmamoğlu’na mazbatasının verilmesi için hiçbir hukuki engel kalmadı. Maltepe İlçe birleştirme tutanağı, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nden, Çağlayan Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu’na gönderildi.

Saat 15:00 TUTANAKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Sonuçlar Çağlayan’daki İl Seçim Kurulu'na teslim edildi. Bu sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlendi.

Saat 15:30 CHP’LİLER ÇAĞLAYAN’A GİTTİ

Saat 15:30 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu liderliğindeki CHP heyeti, Çağlayan Adliyesi’ne gitti. CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da İmamoğlu'nu karşılamak üzere adliyeye akın etti.

Saat 16:00 sıralarında ise Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu'na resmen davet edildi.

Yolda eşiyle birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşılan İmamoğlu saat 16.30 sıralarında Çağlayan Adliyesine geldi. İmamoğlu ve eşi kalabalık nedeniyle içeri girmekte zorlandı.

“16 MİLYON İSTANBULLLUNUN MAZBATASINI ALIYORUM”

İmamoğlu 16.45'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “16 Milyon İstanbullunun mazbatasını alıyorum ” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK BİR KALABALIK KARŞILADI

Ekrem İmamoğlu’nu adliye önünde büyük bir kalabalık karşıladı.

İZDİHAM NEDENİYLE CAMLAR KIRILDI

İmamoğlu, kalabalığın arasından geçtiği için izdiham yaşandı. Adalet Sarayı'na vatandaşlar tarafından kullanılan C kapısından giren İmamoğlu, burada partililer tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılandı. O esnada adliyede bulunan bazı vatandaşlarda kalabalığın bulunduğu atrium açılan balkonlardan İmamoğlu'nu alkışladı. Burada da yaşanan yoğun izdiham nedeniyle İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata merdivenlerle çıkarken güçlük yaşadı.

CAMLAR KIRILDI BİR KİŞİ YARALANDI

İl Seçim Kurulu'na, İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul Buğra Kavuncu alındı. İl Seçim Kurulu'na açılan koridorlar bariyerlerle kapatıldı. Basın mensupları ile partiler de İmamoğlu ile içeri girmek isteyince güvenlik görevlileri ile aralarında arbede yaşandı. İmamoğlu ve eşi güvenlik bariyeri çekilmesinden dolayı bir türlü İl Seçim Kurulu odasına giremedi. Bu sırada adliyede koridorlarındaki camlardan bazıları kırıldı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve korumaları zor anlar yaşarken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca kırılan camlardan dolayı bacağından yaralandı. Bu durumu izleyen partililer de tepki gösterdi.

İmamoğlu mazbatasını böyle imzaladı.

MAZBATASINI ALDI

Daha sonra bazı partililer diğer partili ve vatandaşlara koridorları boşaltmaları için çağrı yaptı. İmamoğlu'nun mazbatasını aldıktan sonra Adalet Sarayı'nın önünde yapması beklenen basın açıklaması ise izdiham nedeni ile iptal edildiği duyuruldu. Mazbatasını alan İmamoğlu ve beraberindeki partililer Adalet Sarayı'nın otoparkına inerek çıkış yaptı.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 18:34