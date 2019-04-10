İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor

YEREL seçimlerin ardından iktidar ve muhalefet arasında İstanbul özelinde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, AK Parti cephesinden de itiraz sesleri yükseliyor. Devam eden mazbata tartışmalarının yanında, internet üzerinden oynanan 'Mazbata Online' isimli bir oyun gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor. Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, Imamoolu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor. Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor. Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyor.