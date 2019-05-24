İmamoğlu 'Hanıma talimat verdim' diyen vatandaşı uyardı

CHP'li İmamoğlu, İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenecek İBB başkanlığı seçimleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İmamoğlu, bugün de Pendik Çamçeşme Mahallesi semt pazarını ziyaret etti. Pazarda bir vatandaş İmamoğlu'nu akşam iftara davet etti ve "Sizi idol olarak görüyorum. Akşam hanıma talimat verdim sizi iftara bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun "Talimat yok, hanımla konuştum diyeceksin" uyarısı üzerine vatandaş "Demokratik karar aldık" dedi. ​Pazar ziyaretini Twitter hesabından da paylaşan İmamoğlu, "Çarşının, pazarın gündemi ekonomi ancak ne yazık ki biz bir avuç insanın ülkemize, şehrimize yaşattığı adaletsizliği konuşuyoruz. Bu şehirdeki her türlü adaletsizliği hep beraber, seferberlikle aşacağız" ifadelerini kullandı.