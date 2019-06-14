İmamoğlu, "Hakaret ettiğini duydum" diyen Portakal'a cevap verdi!

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın VIP kriziyle ilgili, "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum" sözlerine cevap verdi.

FATİH PORTAKAL'A TAVSİYE VERDİ

Soru-cevap kısmına geçildiğinde Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu. "İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum." diyen Fatih Portakal'ın sözlerine İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.

VALİ POLEMİĞİYLE İKİ ARKADAŞ TERS DÜŞTÜ

Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili, bu polemikle ters düştü.