İmamoğlu, Erdoğan’a seslendi: Sizi kandırıyorlar!

AKP kanadının Büyükçekmece iddialarına ilişkin bazı mesajları akşam verdiğini belirten İmamoğlu,

“Yapmayın ayıp ediyorsunuz. 350 bin Büyükçekmecelileri rencide ediyorsunuz. Onuru gururlarıyla oynuyorsunuz. Polise de yazık ediyorsunuz. Türkiye’nin tarihinde görülmemiş kapı kapı gezip insanlara tespit soruları soruyorsunuz. Kim için? Ben seçilmedim diyen ağlayan bir adam için… Utanmadan arlanmadan diyor ki 11 bin – hatta 20 bin seçmen hareketi… Yahu kardeşim matematiğe inanın… Haziran 2018’le – 31 Mart 2019 arasında 2 bin üç yüz civarında seçmen farkı var” dedi.

“KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM, KİMSENİN HAKKINI DA YEDİRTMEYECEĞİM”

Seçmen nakliyle ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu şöyle konuştu; “Özgür Karabat vekilim aşağıda… Onun yaptığı araştırmalarda çünkü onun hemşerisi Başakşehir’de yaşıyor mevcut belediye başkan adayı… Kendi çevresinde ne kadar adam varsa Büyükçekmece’ye naklettirmiş. O kadar samimiler ki aynı adreste. İşin şakası bir yana. Bu kadar yalan, bu kadar dolan, bu kadar ayıp üzerine kurulu bir düzende halkın seçtiği belediye başkanı üzerinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez artık arkadaş. Buna ne vicdan, ne ahlak yetmez. Dolayısıyla ben buradan duyuruyorum. Bu süreci ayağa kaldıran il başkanıdır, genel başkan yardımcısıdır, sözüm ona büyükşehir belediye başkanıdır. O sözüm ona ‘başkan’. Bunların hangisi olursa olsun buradan duyuruyorum; sayın cumhurbaşkanı sizi kandırıyorlar sizi aldatıyorlar. Hak yiyorlar hak. Lütfen yanlıştan dönün. YSK bu süreçte tarihi vazifelerini yerine getiriyor. Tarihi vazifelerinden birisi de 350 bin insanı rencide etmek kurulu olan bu düzene dur demektir. Görevini vazifesini en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Bir kişinin hakkını yemedim, kimsenin hakkını da yedirtmeyeceğim. Yedirtmeyeceğim bu kadar net.

“SAYILARI VERDİK… SANKİ AA’NIN TRAFOSUNA KEDİ GİRDİ”

31 Mart akşamına değinen İmamoğlu, “Kıymetli dostlarım bakın… 31 Mart akşamı saat 17.00’de seçimler bitti. Yasaklar bitmeden bazı yandaş kanallar sonuçları vermeye başladı. Saat 17.00’den itibaren sonuç vermeye başladılar. Saat 19.00’da bi kestiler sonra devam ettiler. Tabi rakamlar şöyle başladı rakibimizin oyu yüzde 68, bizim oyumuz yüzde 33… Millet tedirgin beni arıyorlar. Dedim kardeşim bekleyin acele etmeyin. Sonra sonuçları verdik. Saat 21.30’da ilk sonuçları verdik. Dedik ki kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Kalktı il başkanı dedi ki 3 bin 800 oyla seçimi kazandık. Burada gülün burası komik çünkü… İşin daha komik tarafı Anadolu Ajansı (AA) sayıları vermeye devam etti çıktık biz tek seçim kuruluyla eşleşen değerlerde sayılarımızı beyan ettik. 10 binlerce insan o akşam görev yaptı. Sayıları verdik sanki AA’nın trafosuna kedi girdi. Tam 12 saat veri veremediler” dedi.

“AA KİMDEN BİLGİ ALIYOR”

CHP’li milletvekillerine çok teşekkür eden İmamoğlu, “Bu arada dün akşam milletvekillerimize talimat demişim. Kusura bakmasınlar ben öyle bir şey zaten yapmam, dil sürçmesi. Milletvekillerimize lütfen bu sürece sahip çıkın. Hem soru önergesi verdiler, hem de komisyon kurdular. Türkiye’nin basın tarihinin, yüzyılın rezaleti olan AA’yı sorgulayın. Sorgulayacaklar, komisyon kuracaklar. Kardeşim kimden bilgi aldın. CHP’den bilgi almadılar. YSK dedi ki ‘benim müşterim değilsin’ oradan bilgi almadılar. Eee peki kim kalıyor. Ak Parti sandık görevlilerinden mi bilgi aldılar? Açıklayın…” diye ifadelerde bulundu.

“KUMPAS KURMAYA ÇALIŞTILAR… SAYIN CUMHURBAŞKANI SİZİ ALDATTILAR”

Kumpas kurmaya çalışıldığını belirten İmamoğlu, “O gece İstanbul’un seçimini kağıt üstünde bitirmeye çalıştılar. Ama sizler gönül verenler buna müsaade etmedik. Kumpası yıktık. (Hak, hukuk, adalet sesleri) Ve çıktık dedik ki seçimi biz kazandık. O gün bu kumpası kurgulayan ama il başkanı, yöneticisi, genel başkan yardımcısı, ama AA’nın başındaki kişiler… Kimse lütfen kurumsal anlamda cezasını verin. Buradan sesleniyorum; sayın cumhurbaşkanı sizi aldattılar. Size seçimi kazandık demek için Türkiye’yi aldattılar. Lütfen cezasını verin. Siyasi partinin çatısında cezasını kesin” diye konuştu.

“YILDIRIM’IN YERİNDE OLSAM…”

Seçim akşamı Binali Yıldırım’ın TV kanalına çıkıp ‘seçimi kazandık’ diye açıklamasına ilişkin İmamoğlu şöyle konuştu; “Türkiye’ye saygın hizmetler yapmış olan sayın Binali Yıldırım’ın yerinde olsam, onu aldatan o kişilerin ne yüzüne bakarım, ne adam yerine koyarım kardeşim. Bana diyorlar ki mazbatayı ne zaman alıyorsun. Yahu bu halk mazbatayı vermiş kardeşim. Ne umuyorlar acaba Büyükçekmece’de bir fırtına koparabilir miyiz? Bu millet size ne der biliyor musunuz? Hadi işinize kardeşim… Bu gidenlere el sallayın diyorlar. El sallayın gitsinler… (İmamoğlu, kameralara el sallıyor) YSK, belkide bu ülkenin demokrasi tarihinin en önemli kararlarından birini verecek. Bu millletin vicdanı sizin vereceğiniz kararda. Dolayısıyla birkaç kişiyi değil 82 milyon vatandaşı mutlu etmek zorundasınız. Haktan, hukuktan ve adaletten taviz vermeden, toplumun oylarını 16 milyon insanı koruyan karar vermeyi mutlaka yerine getirmelisiniz.”