İmamoğlu, Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı

31 MART seçimleri ve 17 günlük sürenin ardından İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşması merak ediliyordu.

İLK KARŞILAŞMA DÜN AKŞAM OLDU

İkili ilk olarak; dün akşam Cumhurbaşkanı İstanbul'a geldiğinde karşılama töreni sırasında karşılaşmıştı. Erdoğan ve İmamoğlu, bugün de Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazında karşılaştı. Namazdan sonra ise ayaküstü sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı.

"FIRSAT BULURSAM KUCAKLAŞIRIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu o anları şu sözlerle anlattı:"Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu millete hizmet eden; iki makama sahibiz. Kendisi Cumhurbaşkanı, biz İBB Başkanıyız. Bunlar gayet doğal, bu ülkenin normalleşmesi demek. Ben, her zaman bunu temsil etmeye ve uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, fırsat bulursam kucaklaşırım. Fırsat bulursam sohbet ederim bu benim için keyiftir. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım."

ERDOĞAN, HAYIRLI OLSUN DEDİ Mİ?

Bir gazetecinin "Hayırlı olsun dedi mi size" sorusunu ise İmamoğlu; "Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı." diye cevapladı.