İmamoğlu, Erdoğan'a fotoğrafla seslendi: 25 yıl sonra bu kadar zor mu, gelin elimizi kaldırın

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'oy sayımında usulsüzlük' iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 26 Ocak'ta yaptığı "Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir" açıklamasını isim vermeden hatırlatan İmamoğlu, "24 Haziran sonrasına kadar verilen tüm beyanatları sıralayabilirim. Şimdi 'Bu Türkiye tarihinin en şaibeli seçimidir' diyorlar" ifadesini kullandı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binası içinde bu süreçte neler olabileceğine dair duyumları ve tespitleri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "İptal edemedikleri dijital veriler için bazı kurumlardan destek istiyorlar. Oraya gittiğimiz an bunları paylaşacağız. İSPARK'ta neler olduğunu biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin personeli kendilerinden yapılması istenen usulsüz işlere lütfen 'Dur' desin. 16 milyon İstanbullunun vicdanı onların elinde."

'BİZİM ELİMİZDE DE ONLARCA TUTANAK VAR'

İmamoğlu, AK Partili yetkililer tarafından gösterilen tutanaklara da değindi. "Bizim elimizde de onlarca tutanak var" diyen İmamoğlu, şu örneği verdi: "Bakırköy'deki 1239 numaralı sandıkta oyumuz 177, ama YSK'da 1."

'BAHÇELİ'YE SESLENMEK İSTİYORUM'

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bir çağrı yaptı. Bahçeli'nin seçim gecesi "Bir oyla bile seçim kazanılır" açıklamasına atıfta bulunan İmamoğlu, "Bahçeli'ye seslenmek istiyorum, bu sürece katkı sunmalılar. Kendi aralarındaki kavgaları milli bir meseleye bağlama çabasında olan insanların önünde set kurulması konusunda katkı sunmasını istiyorum" diye konuştu.

'ÇAĞRIM BUDUR, ADALET İSTİYORUM'

İmamoğlu şöyle devam etti: "Aynı şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece katkıda bulunmasını, süreci dikkatle irdelemesini talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bu şehir adına sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bu fotoğrafı gösterdikten sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Nereye geldik biz ya? Hangi dönemde yaşıyoruz? Bu fotoğraf 25 yıl önce, 25 yıl sonra kazananın elini ayağa kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi ayağa kaldırın. Biz de bu cennet vatanın ve İstanbul'un belediye başkanlığını en güzel şekilde yapalım. Çağrım budur, adalet istiyorum."