İmamoğlu, "En büyük mağdur Binali Yıldırım" deyip rakibine seslendi

RESMİ olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın seçim gecesi "Kazandık" açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, "En büyük mağdur Binali Yıldırım. 3870 oyla 'seçimi kazandık' dedi. O salondakiler de alkışladılar. Yıldırım, aldatıldığı için konuşma yaptı. Ve sabahın köründe İstanbul'a afişler asılmaya başlandı. Bu operasyon İstanbul'u kurban etme operasyonu. Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmam, adam yerine koymam, haklarımı ararım." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"SÜRECİN NEREYE GÖTÜRÜLMEK İSTENDİĞİNİ PAYLAŞTIM"

Avantajlarım var. Büyükçekmece komşu ilçem. Belediye Başkanı Hasan Akgün yıllardır birlikte olduğumuz değerli bir insan. Süreci o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum için canlı canlı takip ettim. Sürecin nereden başladığını nereye götürülmek istendiğini paylaştım. Büyükçekmece göç alan ilçelerden bir tanesi. İstanbul'un ilk 7-8 ilçesinden. Nüfusu artan ilçelerden. Bu Beylikdüzü'nde daha fazla.

"ÖYLE AÇIKLAMALAR DUYUYORUM Kİ ŞAŞKINLIKLA DİNLİYORUM"

Öyle açıklamalar duyuyorum ki şaşkınlıkla dinliyorum. Siyasilerden, belediye başkanlarından. İnsan verileri kullanmak ve anlatmak konusunda bu kadar mı acemi bu kadar mı kötü niyetli olur diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Büyükçekmece'deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. Büyükçekmece'de birden 20 küsur bin seçmen hareketi birden olmuş gibi zihinlere nakşetmeye çalışıyorlar. 6 ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. Bu iddiayı ortaya atan kişiler iftira, yalan değilse geçerli oyun 175 bin olması lazım. Aradaki fark 2 bin 300 civarında. Kullanılan oy 149 bine düşüyor. Biliyorsunuz katılım oranı daha düşük. Geçerli oysa 144 bin 733. Sayı burada. Geçerli oy haziran ayında 146 bin 138.

"SANCAKTEPE VE ÇEKMEKÖY'DE DAHA YOĞUN NÜFUS HAREKETLİLİĞİ VAR"

Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur, listelerimizden eminin diye YSK başkanınun açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30. sırada. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe'de Çekmeköy'de daha yoğun nüfus hareketliliği var. AKP'nin kazandığı iki ilçe.

"YALANLA İFTİRAYLA YÖNETMEYİN"

Seçimi karalayarak başka bir mecraya taşıyan insanlara diyorum ki yeter. Yalanla iftirayla yönetmeyin. İnsanları rahatsız ediyorlar yeter. Bir kadın arıyor diyor, telefonla arıyorlar diye. Kapıları çalıyorlar. O niye var niye yok diye. Neyi baskı altına almaya çalışıyorlar. Ne olur bize moral var diye arıyorlar vatandaşlar.

"NİYE KAYBETTİK DİYE ÖNÜNÜZE BAKIN"

Seçimin kazananı belli Büyükçekmece'den bahsedersek sayın Akgün. Kaybedeni belli. Bu seçimin belli olduğu süreçte kaybedilen süreçte arayış. Büyükçekmece'de AK Parti'de siyaset yapmış insanları biliyorum tanıyorum. Komşularım arkadaşlarım. Çay içeriz, selamlaşırız, yemek yeriz. İyi biliyorum ki başları öne eğik, üzüntülüler. İftira dolu tanımlamalarla bu ilçeyi bilmeyen bir insan insanları rencide ediyor. Yapmayın kardeşim, seçim bitti işinize bakın. Niye kaybettik diye önünüze bakın. Alın başınızı önünüze düşünün. Bir sonraki seçime hazırlanın. Büyükçekmece'den bulduğumuzla Büyükşehir'de ne yaparız diyorlar.

"TÜRKİYE DEMOKRASİ SÜRECİ ADINA TARİHİ ANLAR YAŞIYORUZ"

Hepiniz seçimin süreci takip ettiniz. Benim sürecin ne olduğuna dair spotlar vermem lazım. Tarihi anlar yaşıyoruz Türkiye'nin demokrasi süreci adına. 31 Mart'ta 18 gibi veriler akmaya başladı kanallarda. Endişesi olan kanallar giriş yapamadılar. Yasakların kaldırıldığını da açıklayan YSK. Beklemeden veriler girilmeye başlandı. İlk akan veri rakibimizin oyu yüzde 64 bizim oyumuz yüzde 32. Anladık klasik. İşin enteresanı verileri veren kaynak Anadolu Ajansı. YSK, sen benim müşterim değilsin, benden veri almıyorsun ki.

"EN BÜYÜK MAĞDUR BİNALİ YILDIRIM"

En büyük mağdur Binali Yıldırım. 3870 oyla 'seçimi kazandık' dedi. O salondakiler de alkışladılar. Yıldırım, aldatıldığı için konuşma yaptı. Ve sabahın köründe İstanbul'a afişler asılmaya başlandı. Bu operasyon İstanbul'u kurban etme operasyonu. Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmam, adam yerine koymam, haklarımı ararım.

"DEMOKRASİYE DARBE YAPILDI"

Demokrasiye darbe yapıldı. Bir kumpası biz devirdik. Suç duyurusunda bulunuyorum. Meclis'te bu suç duyurusunu devam ettireceğim. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin '1 oy bile geçerlidir' dediğini hatırlatırım. Sonra '14 bin oyla kazandınız havalarına girmeyin' diyorlar.