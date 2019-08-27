İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi

Canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediği randevuya bir buçuk ay olmasına rağmen hala yanıt alamadığını söyledi. İmamoğlu, "Miting alanlarından gönderme yapmasının anlamı yok, millet iradesinin yok sayıldığı her anlayışın karşısındayız" dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

"İSTANBUL'UN SORUNLARINI KONUŞACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı ile randevusu hakkında konuşan İmamoğlu, "Ben isterdim ki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettim sanırım bir buçuk ay oldu, hala ben bunu yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçildi, ben de İstanbul'un Türkiye'nin en büyük kentinin seçilmiş belediye başkanıyım. Milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak İstanbul'un sorunlarını konuşacağız. Ben bunun için randevu istedim. Bunları konuşacağımıza miting alanlarından böyle göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben duymadım bile, önemsemiyorum bile çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Millet iradesinin hiçe sayıldığı, hukuka aykırı her şeye de karşıyız." dedi.

"LAF ATMAKLA BU SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR"

Belediye bünyesinde 200 bin kişiye iş bulma sözü hatırlatılan İmamoğlu, "Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. İktidara soramadığınızı ben soruyorum iktidara, umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağına yönelik bir takvim önümüze koyar. Bu derin sorun dururken İstanbul'un seçilmiş başkanına laf atmakla bu sorunlar çözülmüyor" diye cevap verdi.

"MUAZZAM BİR İSRAF VAR"

İmamoğlu "Seçimlerden önce İBB'deki araçları Yenikapı'da sergileyeceğinizi söylemiştiniz" sorusuna ise "Makam araçlarıyla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Yakın bir vakitte nasıl bir israfın olduğunu sizlerin gözünün önüne sereceğiz." dedi.

BAYRAMAŞA OTOGARI 15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİLECEK

İmamoğlu, İBB tarafından Bayrampaşa Otogarı'na yönelik "boşaltın" tebligatına ilişkin ise "Arkadaşlarımızdan süre istemişler. 15 gün içerisinde boşaltacaklarını bildirmişler. Arkadaşlarımız da bu süreyi verecektir" diye konuştu.

"357 MİLYON LİRALIK BİR SÜRECE NOKTA KOYMUŞ BULUNUYORUZ"

Vakıflar hakkında da konuşan İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, bir vakfa verilmek için, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbullulara ait. Onun bunun vakfına ait değil, İstanbullulara ait. Bu daha başlangıç." dedi.