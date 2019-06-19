İmamoğlu, canlı yayında TRT'yi eleştirdi: Beni niye çağırmadınız?

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TRT Haber'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ve sonrasında bugüne kadar TRT'ye çağrılmamasına tepki gösterirken, "Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de; ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız?" dedi. 7

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"UZUN ZAMANDIR TRT BİZİ ÇAĞIRMIYORDU"

Bugün çok soru sordular bana, hiçbirine cevap vermedim onu söyleyeyim. Dedim ki "TRT'den izleyin". Kanallar kızdı. Muhtemelen birkaç kanal 'kaçtı maçtı' diye birkaç tane haber bile yapmıştırlar. Dedim ki 'Uzun zamandır TRT bizi çağırmıyordu. Onlar beni düşünmüyor ama ben onların yayıncılığını düşüneceğim. Soruları orada cevap vereceğim' dedim. Onun için bu şekilde geldik inşallah iyi bir yayın olur.

"VALİ'YE HAKARET ETMEDİM"

Vali'ye hakaret etmedim. Sizin ekranlarınız bizim Karadeniz gezimizi saniyelerle gösterdi. Adil olduğunuzu düşünüyor musunuz TRT'de? Ekrem İmamoğlu'nu bu sefer özellikle çağırdınız. Ben İstanbul'un en iddialı adayıydım, beni niye çağırmadınız? Burası benim ha, 82 milyon insanın. Buranın idari anlayışını görevini ben anlamam, ama burası benim, 82 milyondan bir insanım. Ben miting yapmadım Karadeniz'de. 1,5 gün kaldım orada. Yüz binlerce insan 21 noktada beni ağırladı. Saniyelerle gösterdiniz ama bu kısmı dakikalarca... Beni niye çıkarmadınız? İmamoğlu'nu niye çağırmadınız?