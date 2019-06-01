İmamoğlu, cami çıkışı protesto edildi: Hangi yüzle destekliyorsunuz?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazından çıkarken protesto edildi. Bir kişi, polis aracıyla bölgeden uzaklaştırılırken diğer vatandaşlar ise alkışlarla İmamoğlu'na destek oldu.

BİR GRUP İMAMOĞLU'NA ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Yenibosna'daki Merkez Camisi'nde kıldı.

İmamoğlu, camiden ayrılırken bir gruptan tarafından protesto edildi. Protestoya karşılık başka bir grup da İmamoğlu'na alkışlarla destek verdi.

"HANGİ YÜZLE DESTEKLİYORSUNUZ"

Medyascope'tan İbrahim Yayan'ın haberine göre, polisler gruba liderlik ettiği belirtilen ve "Kahrolsun PKK. Hangi yüzle destekliyorsunuz?" şeklinde bağıran bir kişiyi, polis aracıyla bindirdi ve camiden uzaklaştırdı.