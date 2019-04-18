İmamoğlu, çalışanlarla tanıştı, menüyü eşitledi

EKREM İmamoğlu, bugün sabah saatlerinde Saraçhane'deki merkez binaya gelerek, mesaisine başladı. İlk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, daha sonra makamına çıktı. Çeşitli toplantılar gerçekleştiren İmamoğlu, ardından da bulunduğu kattaki belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi. Son olarak mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, ''Bugün yemekte ne var?' diye sordu. ''Musakka var. Sizin için de antrikot'' yanıtını üzerine İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak" talimatını verdi.