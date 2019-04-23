İmamoğlu çalışanlara zam istedi AKP’li üyeler ne yaptı?

İBB bünyesindeki memurların mart ayından beri bekleyen sosyal denge tazminatı ödemeleri AKP grubunun itirazları nedeniyle karara bağlanamadı. İmamoğlu, sosyal denge tazminatı sözleşmesi teklifinin gündemin birinci maddesi yapılarak teklif karar olarak görüşülmesini oya sundu. AKP grubu karara, “aciliyet” olmadığını belirterek karşı çıktı. Teklifin önce komisyona havale edilip perşembe günü gündeme getirilmesi önerildi. İmamoğlu henüz komisyonların belirlenmediğini, gündemin sıkışık olduğunu belirterek “Mayısa kalır. İBB çalışanlarının dört gözle beklediği sosyal denge tazminatı sözleşmesinin süresi epey geçti. Çalışanlarımızın bu beklentisinin en hızlı şekli ile halledilmesi hususunda titizliğini, hassasiyetini size hatırlatmak istiyorum. Bir önceki yönetimden gelen bir husus. Bizim getirdiğimizi düşünüyorsunuz... Hassasiyetimi tekrar dile getireyim” dedi. Konu oya sunuldu ve AKP’lilerin oyları ile reddedildi. Sosyal denge tazminatı ödemeleri ile ilgili karar perşembe gününe bırakıldı.

Su indirimi Mayısta

İmamoğlu meclis öncesi yaptığı açıklamada İstanbulluların beklediği indirimli ulaşım ve su konusu ile ilgili konuştu. “İstanbullu ne zaman indirimli ulaşım ve su ile buluşacak” sorusuna İmamoğlu, “Bu uygulamaları mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vadettiğimiz, İstanbul’daki halkın, çıkarına olan ulaşımdan suya kadar tüm unsurları mayısta ilk meclise taşıma niyetindeyiz” dedi.