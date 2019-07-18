İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin?" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, Esenler Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de eşlik etti.

"REVİZYONLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, inceleme sonrası şunları söyledi: "Mevcut durumu görünce alınacak önlemler birkaç cümleye sığmaz. Sıralasan sayfa sığmaz. Sizin de burada da sizin zamanınız yetmez. Belli ki yıllarca ihmal edilmiş. Güvenlik ve temizlik önlemlerini alacağız. Böyle bir sisteme hiç kimse evladını yollayıp otobüse in, ya da orada in seni alayım demez. Böyle sistemde otobüsçü de hizmet edemez. Yeni sistemi kurarken burada geçici süreci kotarmak anlamında yatırım yapacağız. Burayı bilime, teknolojiye, AR-GE merkezine teknokente dönüştürme çabası içerisinde revizyonlarımızı yapacağız. Rahatsızım. Böyle bir yere çocuğum girmez, eşim girmez. 16 milyon İstanbullunun çocuğu eşi buraya nasıl girsin? Ha benim çocuğum ha başkasının eşi, kimsenin ailesi girmez. Burada huzurla ilgili sıkıntı var. Burası artık fonksiyonunu yitirmiş."

OTAGARIN İŞLETMESİ İSPARK'A VERİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında 11 Temmuz'da yapılmıştı. Meclis toplantısında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi de İSPARK'a verilmişti. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek. Gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidecek.