İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın helallik söylemine yanıt verdi

BEYLİKDÜZÜ Haldun Taner İlköğretim Okulu'nda oyunu kullanan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın "Eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlışlık haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu "Elbette helalleşelim ama bundan sonra da aynı hataları yapmayalım." dedi.

"BUNDAN SONRA BU HATALARI YAPMAYALIM"

İmamoğlu Beylikdüzü'nde oy kullandığı okulda büyük sevgi gösterisiyle karşılandı. 1382 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Yıldırım'ın helallik söylemi sorulması üzerine şunları söyledi:

"Bende dün meydanlarda aynı temennileri dile getirdim. Güzel ama keşke seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değilde millete yüzünü dönerek milletin çıkarlarına cümleler kurarak seçim için oy için her şeyi söylemek yapmak değil, güzel cümlelerle milletine moral veren bir seçim yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim bir çok yönüyle bundan sonraki seçimlerin stratejilerine katkı sunacak. Elbette helalleşelim ama bundan sonra bu hataları yapmayalım."