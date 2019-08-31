İmamoğlu Batmanlı gence verdiği sözü tuttu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır temaslarının ardından Batman'da Cihan- Ceylan Yaşar çiftinin düğününe katıldı.

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi oy kullanmak için düğününü erteleyen Batmanlı Cihan- Ceylan Yaşar çifti Batman'da düzenlenen törenle dünya evine girdi.

İmamoğlu sözünü tuttu

Ekrem İmamoğlu bu mutlu günde genç çifti yalnız bırakmadı. Halayla başlayan ve horonla biten düğünün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan İmamoğlu, böylelikle seçimler öncesi verdiği sözü tutmuş oldu.



