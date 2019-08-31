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Son Dakika

İmamoğlu Batmanlı gence verdiği sözü tuttu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi oy kullanmak için düğününü ertelediğini söyleyen Batmanlı Cihan-Ceylan Yaşar çiftinin düğününe katıldı.

GÜNDEM 31.08.2019, 22:32 Toygar Dim
İmamoğlu Batmanlı gence verdiği sözü tuttu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır temaslarının ardından Batman'da Cihan- Ceylan Yaşar çiftinin düğününe katıldı.

Yenilenen İstanbul seçimleri öncesi oy kullanmak için düğününü erteleyen Batmanlı Cihan- Ceylan Yaşar çifti Batman'da düzenlenen törenle dünya evine girdi.

İmamoğlu sözünü tuttu

Ekrem İmamoğlu bu mutlu günde genç çifti yalnız bırakmadı. Halayla başlayan ve horonla biten düğünün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan İmamoğlu, böylelikle seçimler öncesi verdiği sözü tutmuş oldu.


 

#Ekrem #İmamoğlu #düğün #Batman
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