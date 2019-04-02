İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni 'Başkan' sıfatıyla imzaladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve üç çocuğuyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. ​İmamoğlu, ailesi ve beraberindeki parti heyeti, Misakı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvayımilliye ruhunun 100'üncü yılının içerisinde aynı ruhla 21. yüzyılda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak, milli unsurlarından asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." Anıtkabir ziyaretininin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçen İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun, daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş ile de ayrı ayrı görüşmesi öngörülüyor.