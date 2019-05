İmamoğlu: Anamın ak sütü gibi helal bir seçim kazandım

ÜLKENİN darboğaz içinde olduğunu ve doğrudan yatırım yapan dış sermayenin miktarının azaldığını dile getiren İmamoğlu, "5 milyon insan işsizliğini kuruma tebliğ etti son 8 ayda. Gayri resmî rakamlarda 8 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ne yazık ki sçeim gündemi ile toplum esas gündemden uzak tutulmaya çalışıyorlar." dedi. İmamoğlu, dış politkada da sorunlar olduğunu belirterek askerlere başarılar diledi. İmamoğlu aynı zamanda insanların farklı sorunlarla muhatap olmasını sağlayarak toplumun aldatılmaya çalışıldığını ifade etti. Pazarları da dolaştığını söyleyen İmamoğlu, insanların en çok gıda alımı konusunda şikâyetçi olduğunu aktardı. İmamoğlu, "Evimde torunum, oğlum, kızım işsiz diyorlar. Ekonomik veriler toplum nezdinde çok algılanmayabilir. Mevcut durumu korumak için bile yüzde 5 büyüme gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Önümüzdeki aylarda daha büyük sorunlar yaşayabiliriz. İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yüzde 11 daralma var. Sıkı tedbirler alarak süreci yürütmek zorundayız. Memleket için çalışıyoruz. Hep beraber üreteceğiz, bu işin partisi olur mu? Temel doğru partilerin araç olduğunu unutmadan milletine hizmet etme anlayışı." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'da kazandığımız 25 belediye ve büyükşehir belediyesini kazanarak hizmet etmeye devam edeceğiz" sözlerini hatırlatan İmamoğlu, "Ben İBB Başkanı olarak zaten seçildim yine seçileceğim, 39 belediye başkanı ile çalışacağım" diye konuştu. İmamoğlu konuşmasında, AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın "Kadro yok bu ülkede, tek kadro var o da biziz" sözlerine de değindi. İmamoğlu, "O kadar yalnızlaşmışlar ki, zannediyorlar ki dünyada bir tek onlar var. Bu ülkede milyonlarca insan var. Bu şehrin insanına kadro yok diyen bir anlayış olur mu? Bir doğru tarafı var. Kişi bulamadıkları için bankaya atıyorlar. Oraya gitti olmadı, buraya gitti olmadı. Ona da üzülüyorum. Böyle bakarsanız ülkede kadro yokmuş gibi gelir. On binlerce ekonomist, insan, mühendis var. Ben kendi evladıma hayran hayran bakıyorum. Hepiniz de öyle bakıyorsunuzdur. Bu şekilde ekonomiyi yönetemez, kendi insanına güvenemez akıl, akıl tutulması yaşayan bir insana aittir" ifadesini kullandı. Bütün belediye başkanlarının kendisi ile çalışmaktan zevk alacağını vurgulayarak, "Kaçtıkları kadar ben de kovalayacağım. Örneğin, Güngören'e geleceğim. O belediye başkanı kardeşim de benimle gelemeyecek. Niye siyasi bir talimat almış olabilir. Neredeyse yanına gider alırım, millete de söylerim."dedi. İmamoğlu, işsizliğin talimat vererek çözülemeyeceğini söyledi. Ekonomide böyle bir gerçekliğin olmadığını vurguladı. İşverenlere seslenerek, eleman yetiştireceklerini ifade etti. İmamoğlu, "Benim vatandaşıma iyi hizmet edilecek. Oturacağız, çözeceğiz.Bürokratıma diyeceğim ki, birilerini düşünmeyeceksiniz, benim esnafımı düşüneceksiniz. Bu toplum bizden barış istiyor. Güleryüz istiyor. Ben hep güleryüzlüyüm.Bu şehrin insanının yüzünü güldürmeye geliyoruz. Bu şehirde yaşayan halkımızın etnik kökeni, kılığı kıyafeti, hakları korunarak adil bir şehir yönetimi sağlayarak bir arada yaşama kültürünü yaşatmaya geliyoruz." dedi. "31 Mart yerel seçimlerinde anamın ak sütü gibi helal bir seçim kazandım" diyen İmamoğlu, konuşanlarının içinin boş olduğunu söyledi. İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Bir avuç insan bazen YSK'daki 7 kişi oluyorlar, bazen İBB'nin önünden ayrılmayan iş insanları oluyor. Siz 16 milyon insansınız İstanbul'da. Kendi çıkarları adına bir kısım kararlar alıyor olabilirler. Bizim yürümek istediğimiz yol demokrasiye kurtarmayı isteyen yoldur. Demokrasiyi kurtarmak adına 23 Haziran'a hep birlikte hazırlık yapacağız. 18 gün görev yaptık. Ne yaptın ki kardeşim? Gerçekten komik. Çok şey yaptık, canları sıkıldı. Öğrencilere, suya indirim yaptık. Şeffaflığı getirdik. Henüz yola bile çıkamadık. 18 günde gördüler ki bunlar kararlı. Çok çalışacaklar. Süreçte yaşanan tüm mağduriyetleri gidereceğiz. Her biriniz mesulsunuz. Ben sizlerin duygularını dile getiren bir insanım. 16 milyonu temsil eden bir insanım. Ben benim sırtımdaki yükü biliyorum, o yük sizin de sırtınızdadır. Mesele demokrasi, memleket, İstanbul meselesidir. Dolayısıyla bu seçim çok önemli bir seçim. Herkesi kucaklayın. Asla kimse ile münakaşa etmeyin. Birine sinirlendiğinizde aklına bir avuç insan gelsin. Çalışmak, oy kullanmak, kullandırmak, sandıkta görev almak zorundayız. Biz demokrasiyi kurtarıyoruz. Dediğiniz doğru 23 Haziran'a bayrama gider gibi her şeyin çok güzel olmasını sağlamak zorundasınız. Kesinlikle her şey çok güzel olacak. 23 Haziran'dan sonra hepinizi Saraçhane'ye bekliyorum"