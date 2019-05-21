İmamoğlu, Ahmet Hakan'la canlı yayında girdiği polemiği anlattı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan arasında canlı yayında "Tevfik Göksu" tartışması yaşandı. İmamoğlu, "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım" dedi. Konuya ilişkin Halk TV'de açıklama yapan "Üzüldüğüm manzara orada birisini savunmasıydı. Sorular beni rahatsız etmedi" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı. İmamoğlu, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

YSK'NIN KARARI: 7 ÜYEYİ İHANETLE SUÇLUYORUM

Şöyle 200 214 sayfa sızdırıldı herhalde, tabi şu tarafı var yeni gerekçeleri yazmak oradaki üyelerin işi. Bize göre demokrasiyi mahvettiniz ama neticede bir karar verdiniz o karar net. Şimdi yeni gerekçeleri oraya yazmak o 7 üyenin işi mi? işi derken siz itiraz edenlerin nesisiniz? Bu karar yok hükmünde olduğunda benim zihnimde her şeyi yazabilirler.YSK o bir avuç insan öyle büyük bir ihanet etmişlerdir ki şimdi sağını solunu süslemeye çalışıyorlar. Bunlar sayfa doldurarak milletin zihnini bulandırmaya çalışacaklar. O 7 üyeye inanmıyorum ihanetle suçluyorum.Şimdi çaldılar kısmının tarihçesine bakmak lazım 31 Mart seçiminden sonra akıllarında ne varsa tırnak içinde "şeytanlık" diyorum Ak Parti'den öyle itirazlar yapıldı ki, hiçbirinde çaldılar yok. Bir broşür bastırdılar neden yenileniyor diye , tek kelime çaldılar yok.

YILDIRIM'IN "TİPE GÖRE PUSULA VERMEDİLER" SÖZLERİNE YANIT

Anlaşılacak tarafı yok. Bunların skeçleri yazılır oynanır insanlar gülsün diye. Verdikleri şikayetler arasında böyle bir şey yok. Siz Türkiye'ye mal olmuş insanlarsınız. Tanınmak bana sorumluluk kattı. Her cümleniz çok dikkat etmeniz gerek. Daha önce soyadından mesela ben İmamoğlu'yum hangi partiye mensubum bilmiyorum. Siz geliyorsunuz tipinizden anlaşılıyor ve size pusula verilmiyor. Olacak şey değil. İBB'de daha fazla oy kullanılmış. Siz mühendislik okumuşsunuz söylediğiniz şeye önce siz inanacaksınız milyonlarca insan sizi izliyor.Yazık değil mi siz insanları aldatıyorsunuz. Bu yalana insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz. 31 Mart önceci başka bir Yıldırım vardı 31 Mart sonrası başka bir Yıldırım var.

Bir tarafta sempatik olduğu düşünülen bir kişi ama bir tarafta "çaldılar" kim izah edin.123 sandıkta bir iddianız var bu sandıklar şaibelidir, fark 14 bine yakındır bu sonuca tesir etmiştir diyerek, kara kampanya yaparak seçimlerin iptaline neden oldunuz. Bunlarla ilgili karar verildi. 16. gündeyiz yarım günde insanlar içeri alınıyor. Soruşturmalar yapıldı mı ne aşamada? Soruşturma yapılacak ama bu yandaş medya haber yapmayacak mümkün mü değil. Bu soruşturma nerede? Bu insanları zan altında bıraktınız bu 123 sandıkta şaibe var ya ben kaç oy aldım Sayın Yıldırım kaç oy aldı. Somut açıklayın Sayın Yıldırım şu kadar oy aldı deyin şaibeyi anlayalım.Yıldırım seçmenlere konuşurken bana az oy verdiniz daha çok oy verin bence ruh halinde kabul etmiş.

AHMET HAKAN'A YANIT

Ekrem İmamoğlu, dün Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında İBB'deki israfı anlatmak istemiş, verilen reklam arasının ardından programa son verilmişti. İmamoğlu yaşananlarla ilgili "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik." dedi.