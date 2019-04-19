İmamoğlu 31 Mart-18 Nisan arasını denetletecek

DÜN İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine başlayan Ekrem İmamoğlu'nun, kendi imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bir belge gönderdiği ve belediyenin elektronik veritabanı ve altyapısına ilişkin araştırma yapmak üzere iki müfettişi yetkilendirdiği öğrenildi. İmamoğlu'nun söz konusu talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle İBB'nin tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istediği belirtildi. Milli Gazete, bugün ilgili talimatın detaylarını okurlarına aktardı.

'İBB VERİTABANINI İNCELEMEK ÜZERE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

"Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatında şu ifadeler yer aldı:

'Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.

'KAYITLI ARAÇ, TELEFON VE BİLGİSAYAR KULLANANLARIN LİSTESİNİ İSTEDİ

Görevlendirilen müfettişlerin yanı sıra İmamoğlu'nun belediyeye bağlı şirketlere kayıtlı araç, telefon ve bilgisayarları kullananların listesini istediği öğrenildi.

İKİNCİ TALİMATTA HARCAMALARIN DURDURULMASINI İSTEDİ

İmamoğlu, Genel Sekreterliğe gönderdiği ikinci talimatında belediye harcamalarının durdurulmasını istedi. Talimatta, '18.04.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşlarının (İSKİ ve İETT) ve iştiraklarinin günlük ve rutin işleri aksatmayacak şekilde iş ve işlemlerin devam ettirilmesine, bu kapsamın dışında kalan ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım satım, gayrimenkul kiralama, alış ve satış ve benzeri tüm işler ve işlemler ikinci bir talimata kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' denildi.

İBB'NİN BİRİMLERİNE TEBLİĞ EDİLDİ

Her iki belgenin Genel Sekreterlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, İETT Genel Müdürlüğü ve İştiraklere dağıtıldığı görüldü. Belgelerin söz konusu birimlere saat 16:00 itibarıyla tebliğ edildiği öğrenildi."

LİSTEDE YER ALAN BİLGİLER HANGİ TARİHLERİ KAPSAYACAK?

Independent Türkçe'de yer alan haberde de bunlara ek olarak istenenler ve taleplerin hangi tarihleri kapsadığına dair bilgiler aktarıldı:

Cihat Arpacık imzalı haberde şöyle dendi: Ekrem İmamoğlu Seçim günü olan 31 Mart ile yazının gönderildiği 18 Nisan arasını kapsayacak şekilde banka mevcudu tespit tutanaklarını isteyen İmamoğlu, tapuda kayıtlı taşınmazları, belediyeye kayıtlı araçların listelerini, araçların kimler tarafından kullanıldığını, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tablet ve cep telefonlarının ve bunların tahsis edildiği kişileri, memur, sözleşmeli memurların listelerini de istedi. Bir başka evrakta iste şirketlerden istenen bilgiler şöyle sıralandı: - Mali tablolar. - Bütçe uygulama sonuçları tabloları. - Kasa sayım tutanakları. - Alınan çekler. - Menkul kıymet ve varlıklar. - Tapuda kayıtlı ve kayıtlı olmayan taşınmazlar. İmamoğlu, bu listelerin 31 Aralık 2018, seçim günü olan 31 Mart 2019 ve göreve fiilen başladığı 18 Nisan 2019 tarihleri itibariyle hazırlanmasını istedi."