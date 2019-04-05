İmamoğlu, 14 ilçedeki sayım sonuçlarını açıkladı! İşte son durum

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı sona erdi. 14 ilçede toplam 218 bin 222 geçersiz oydan 89 bin 255 geçersiz oyun sayımı tamamlandı. Buna göre, AK Parti'ye bin 596, CHP'ye ise 532 yeni oy kaydı yapıldı ve 14 ilçede fark bin 64 oy oldu.

İŞTE İSTANBUL'DA SON DURUM

Saat 23.00 itibariye Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 14 ilçede geçersiz oy sayımının tamamlandığı belirtti.

İstanbul'da toplam 318 bin 222 geçersiz oydan 14 ilçedeki 89 bin 255 geçersiz oyun sayımının tamamlandığı AK Parti'ye bin 596, CHP'ye ise 532 yeni oy kaydı yapıldığı ve 14 ilçede bin 64 oy farkı oluştuğu açıkladı.

"KİMSE MERAK ETMESİN SANDIKLARA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararına CHP'den ilk tepki geldi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "İstanbul İl Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi. 15 ilçede tekrar sayım olacak. Sayılan 24 ilçede büyük bir değişim olmadı. Yaklaşık 20 bin öndeyiz. Kimse merak etmesin sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Yeniden sayımına karar verilen 15 ilçede oy torbalarından gözümüzü hiç ayırmadık. Sayım bitene kadar da ayırmayacağız. Daha önce sayılan bazı ilçelerde AK Parti'nin oyu artarken bazılarında ise CHP'nin oyu arttı." ifadelerini kullandı.

"18 BİN İLE 20 BİN ARASINDAKİ FARK KORUNACAK"

Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, geçersiz oyların sayımına dair "Arkadaşlarımın yapmış olduğu simülasyona göre günün sonunda bütün geçersiz oylar sayılsa dahi 18 bin ile 20 bin arasındaki fark korunarak bu süreç tamamlanacak" demişti.