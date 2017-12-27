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İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

İstanbul Kasımpaşa'da imam nikahlı kocasını öldürdüğü iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde "Kocamdan şiddet görüyordum" dediği öğrenildi

İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

İstanbul Kasımpaşa'da imam nikahlı kocasını öldürdüğü iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde "Kocamdan şiddet görüyordum" dediği öğrenildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı
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İSTANBUL Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün gece Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa’da yaşandı.

İddiaya göre, Çiğdem K. isimli bir kadın imam nikahlı olduğu öne sürülen kocası Salih Y. ile Kasımpaşa’da Aynalı Cadde’de yürüyordu. İkili arasında çıkan tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Çiğdem K. Salih Y.’yi cadde üzerinde bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kadını kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

 “ŞİDDET GÖRÜYORDUM, ÖLDÜRDÜM”

Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde “Kocamdan şiddet görüyordum” dediği öğrenildi.

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İstanbulKasımpaşaŞiddetCinayet Büro Amirliği
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