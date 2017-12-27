İmam nikahlı kocasını öldüren kadın yakalandı

İddiaya göre, Çiğdem K. isimli bir kadın imam nikahlı olduğu öne sürülen kocası Salih Y. ile Kasımpaşa’da Aynalı Cadde’de yürüyordu. İkili arasında çıkan tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Çiğdem K. Salih Y.’yi cadde üzerinde bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kadını kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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