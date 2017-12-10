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İmam hatip müdüründen öğrenciye namaz dayağı

Bartın'da Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda gçtiğimiz haftada 15 öğrencinin, öğle namazına gitmedikleri ileri sürülerek okul müdürü tarafından dövüldüğü iddia edildi

İmam hatip müdüründen öğrenciye namaz dayağı

Bartın'da Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda gçtiğimiz haftada 15 öğrencinin, öğle namazına gitmedikleri ileri sürülerek okul müdürü tarafından dövüldüğü iddia edildi

10 Aralık 2017 Pazar 16:53
İmam hatip müdüründen öğrenciye namaz dayağı
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BARTIN'DA Kumluca İmam Hatip Ortaokulu'nda geçen hafta içerisinde 15 öğrencinin, öğle namazına gitmedikleri gerekçesiyle okul müdürü tarafından dövüldüğü iddia edildi.
SoL'un haberine göre, olaydan sonra bazı öğrenciler Kumluca'daki sağlık kuruluşuna başvurarak fiziksel şiddete uğradıklarına dair darp raporu aldı. Ayrıca okul müdürü hakkında karakola şikâyette bulunuldu. 
Veliler "Şikâyetinizi geri alın" baskısı
Öte yandan okul yönetimi ve milli eğitim yetkililerinin velilerle konuşarak şikayet dilekçelerini geri almaları baskı yaptıkları öne sürüldü. Eğitim-Sen Bartın şube başkanı Sedat Bora, bir açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. 
 
Müdürden "Diriliş dizisini seyredin" mesajı
Bora yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: 
"Ayrıca Kumluca Yatılı Bölge Ortaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet vakfının imzaladığı protokol kapsamında gerici ve bilim dışı eğitimler verilmektedir. Öğrenci yurdunda etüt saatinde akşam vakti cemaatlerin sohbet düzeni oluşturularak (öğrencileri yere oturtularak) eğitimci olarak öğretim üyeleri gösterilmesine rağmen, cemaate mensup imamlar tarafından Said-i Nursi kitapları dağıtılmaktadır. Gerçek dışı hurafeler ile vaaz verilmektedir.
Yine Bartın’da Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında İHH, devlet liselerini gezmekte yardım kampanyasını tanıtmak adına okullarda bilim ve laiklik karşıtı hurafeler anlatmaktadır. Eğitimci yeterliliği olmayan kişiler tarafından okulların kendi salonlarında protokolde belirtilmemesine rağmen, İHH 'bizim kendi çizgimiz’ diyerek kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtmaktadır. Karma eğitim uygulamasını ihlal etmektedir. İki lisede yapılan bu uygulama Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin müdahale etmesi ve öğrencilerin karşı çıkması sonucu engellenmiş, ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli uyarılar yapılmıştır. 
Bartın milli eğitiminin başındaki müdür okul müdürlerine 'Diriliş' dizisini seyretmeleri ve seyrettirmelerine dair mesaj atmış, bu durum basına yansımıştır. 
Bartın’da okullarımızda uygulanan bilim dışı ve laiklik karşıtı uygulamaların takipçisi olacağız. Her ne gerekçe ile olursa olsun öğrencilere şiddet uygulanmasına izin vermeyeceğiz.
Bir okul müdürünün namaza gitmedikleri gerekçesi ile öğrencileri darp etmesi kabul edilemez bir durumdur."

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş ErtuğrulBartınImam HatipDayakNamazOkul
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