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İlyas Yalçıntaş'ın nutku tutuldu!

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Edirne konserinde Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın sorusu karşısında boncuk boncuk terledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "İncirler Olana Kadar şarkısını nasıl yaptın? Hangi kıza aşık oldun?" sorusu karşısında utanan Yalçıntaş, "Aşık olduk işte birine" cevabını verdi

İlyas Yalçıntaş'ın nutku tutuldu!

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Edirne konserinde Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın sorusu karşısında boncuk boncuk terledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "İncirler Olana Kadar şarkısını nasıl yaptın? Hangi kıza aşık oldun?" sorusu karşısında utanan Yalçıntaş, "Aşık olduk işte birine" cevabını verdi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:49
İlyas Yalçıntaş'ın nutku tutuldu!
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İLYAS Yalçıntaş, 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Sarayiçi Er Meydanı’nda konser verdi. Yaklaşık 15 bin kişiye konser veren genç şarkıcı, performansıyla sevenlerinden tam not aldı.Sahnede uzun süre kalarak en sevilen parçalarını seslendiren Yalçıntaş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Başkan Gürkan’ın “Ben bir şeyi merak ediyorum. ‘İncirler Olana Kadar’ şarkısını sen nasıl yaptın? Hangi ruh haliyle yaptın? Hangi kıza aşık oldun” sorularına Yalçıntaş, “Aşık olduk işte birine” yanıtını verdi.

BAŞKANIN DİLİ SÜRÇTÜ

Başkan Gürkan, sahnede İlyas Yalçıntaş’ın soy ismini “Yalçıntas” olarak dile getirince seyirciler arasında gülüşmeye neden oldu. Başkan Gürkan, ortamı yumuşatmak için seyircilere “Gülmeyin” dedi. Yalçıntaş ise Başkan Gürkan’ı destekleyerek, “Başkanım olur böyle kimse soy ismimi söyleyemiyor zaten” dedi.

"UTANCIMDAN MİKROFONU YİYECEĞİM ŞİMDİ"

Başkan Gürkan’ın iltifatları karşısında sahnede utancını gizleyemeyen Yalçıntaş, “Estağfurullah. Teşekkür ederim” dedi. Ünlü şarkıcı, Edirne kızları adına Yalçıntaş’a çiçek takdim ettiğini söyleyen Başkan Gürkan’a, “Utancımdan mikrofonu yiyeceğim şimdi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ilyas Yalçıntaşİncirler Olana KadarEdirneKonserRecep Gürkan
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