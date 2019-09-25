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İlkokulu karıştıran iddia: Kantindeki ekmekten uyuşturucu çıktı

Sultangazi'de bir ilkokulda öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine bir veli ekmeğin içinden uyuşturucu çıktığını iddia etti. Öğrencinin epilepsi hastası olduğu belirlenince okul yönetimi iddiayı ortaya atan veliden şikayetçi oldu.

GÜNDEM 25.09.2019, 09:49
İlkokulu karıştıran iddia: Kantindeki ekmekten uyuşturucu çıktı
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İSTANBUL Sultangazi'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığını iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

KANTİNDEN ALDIĞI SANDVİÇİ YERKEN BAYILDI

Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı.

VELİNİN İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı.

OKUL YÖNETİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında herhangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

#ilkokul #Kantin #Uyuşturucu #Sultangazi #İstanbul
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