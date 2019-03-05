İlkokula başlama yaşı 69 ay olacak

Ziya Selçuk, okula başlama yaşını çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız dedi.

İlkokula başlama yaşı 69 ay olacak
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MİLLİ  Eğitim Bakanı Selçuk, Okula başlama yaşını çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor dedi. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 15. maddesine göre, İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

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