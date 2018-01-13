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İlkokul öğrencilerine dağıtılan kitap şok etti! Mide bulandırıcı ifadeler

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda, içinde skandal ifadeler barındıran "Peygamberimizinden Dini Hikayeler" adlı kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ile stant açılarak dağıtıldı. Küçük yaştaki öğrencilere bu tarz hikayelerin olduğu kitapların dağıtılması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu...

İlkokul öğrencilerine dağıtılan kitap şok etti! Mide bulandırıcı ifadeler

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda, içinde skandal ifadeler barındıran "Peygamberimizinden Dini Hikayeler" adlı kitap Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ile stant açılarak dağıtıldı. Küçük yaştaki öğrencilere bu tarz hikayelerin olduğu kitapların dağıtılması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu...

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:04
İlkokul öğrencilerine dağıtılan kitap şok etti! Mide bulandırıcı ifadeler
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GAZETECİ Mustafa Hoş'un Twitter hesabı üzerinden iki sayfasını paylaştığı Mürşide Uysal'ın kaleme aldığı kitapta, Hz. Muhammed'in bir hadisindeki hikayenin örnek olarak anlatıldığı görülüyor.

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara duyurusunu yaptığı ‘Bilgi Kültür Yarışması’ için öğrencilere dağıtılması öngörülen kitapta, ‘cinsel istismar’ hikâyesi olduğu ortaya çıktı.


 

‘Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz - Peygamberimizden Dini Hikâyeler’ adlı kitabın 58 ve 59’uncu sayfalarındaki hikâyede şu ifadeler yer alıyor:

“Amcamın güzel bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah’tan kork! Allah’ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi. Ben de bu sözle kendime geldim ve ona yaklaşmadım.”

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