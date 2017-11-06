İlkokul 2. Sınıf ders kitabında kafa kesme skandalı

AKP'NİN her gün değişen eğitim sistemi... Okul kitabında çocukların kafasını kesmeyi anlatıyorlar

"Kahkaha Gülleri" adında ilkokul 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadeler okuyanların kanını dondurdu.



Sosyal medyada paylaşılan kitaptan bir sayfada, başı kesilen bir çocuğun kazanda pişirilmesinin ardından bu görüntüyü gören kız çocuğunun hikayesi anlatılıyor. Kitapta "Ağabeyinin eti asla ağzına değmesin" ve "Kemiklerinin hepsini topla gül ağacının dibine göm" gibi ifadeler yer alıyor.



Masalda geçen korkunç ifadelerin ortaya çıkmasının ardından tepki de çığ gibi büyüdü. İhsan Büyükçolak tarafından hazırlanan kitabın tükenmiş olması ise bir başka tartışma konusu yarattı.