İlk imzalar atıldı! Dünyanın en büyük hastanelerinden biri o şehre geliyor…

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuştu. Erdoğan "36 ayda tamamlanması planlanan İkitelli Şehir Hastanemiz, İstanbul'a ve ülkemize sağlık alanında yepyeni bir vizyon katacaktır. Ben bu vesile ile Japon dostlarıma şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi haftasında Japon dostlarımızla Rönesans İnşaat yetkilileri Ankara'da biraraya gelmişlerdir. Böylesine yüksek meblada bir anlaşmanın görüşmelerini aynı kararlılıkla devam ettirmek ancak gerçek dostların yapabileceği bir anlaşmadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen finansal kapanış töreninde, projenin yüzde 30 ortağı Japon Sojitz, projenin ana finansörü Japon Devlet Bankası JBIC, kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI ile Japon kredi kuruluşları SMBC, BTMU, DAİ-İCHİ, NİSSAY, SCB ve IYO BANK'ın üst düzey yetkilileri de yer aldı. Yaklaşık 163 Milyar Japon Yeni tutarında kredi sağlanacak olan İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi'nin toplam yatırım tutarı 203 Milyar Japon Yeni olacak.

1 MİLYON METREKARENİN ÜZERİNDE ALAN

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, tamamlandığında 2.700 yatak kapasitesine sahip olacak ve günde 23 bin 600 hastaya hizmet verecek. 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı olan şehir hastanesi, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak. Yapıların deprem yüklerini aktarmada en etkili teknoloji kabul edilen sismik izolatör teknolojisi ile donatılacak olan hastane, deprem anında bile normal faaliyetine devam edebilecek. Deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetler aksama olmadan yerine getirebilecek.

10 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM

2000'den fazla sismik izolatörle donatılacak olan İkitelli Şehir Hastanesi, tamamlandığında dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olacak. Böylece Engineering News Record dergisinde yayınlanan habere göre şu anda birinciliği elinde tutan Rönesans Sağlık Yatırım'ın yatırımını yaptığı Adana Şehir Hastanesi Projesi'nin de açık ara önüne geçecek. 2020 yılında hizmete girmesi planlanan İkitelli Şehir Hastanesi Projesi, inşaat sürecinde aylık yaklaşık 6 bin kişiye, hastane tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

2020'YE KADAR 4.3 MİLYAR DOLARLIK SAĞLIK YATIRIMI

Bu dev projeyle ilgili açıklama yapan Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, "203 Milyar Japon Yeni tutarındaki bu yatırımla dünyanın en büyük hastanelerinden birini İkitelli'de inşa etmek için ilk adımı bugün atıyoruz. Japon iş ortağımız Sojitz ve diğer yatırım kuruluşlarının sağlık alanında önemli eşik olacak İkitelli Şehir Hastanesi'ne 18 yıl vadeli bu büyüklükte yatırım yapmaları, öncelikle ülkemizin güçlü ekonomisine ve Rönesans Holding'in bu konudaki global deneyimine inançlarını ortaya koyuyor" dedi.

DÜNYANIN "EN"LERİ ARASINA GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Türkiye'nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük program olarak adlandırılan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" çerçevesinde hayata geçirilen, ülkemizi çok sayıda modern hastaneye kavuşturacak PPP projeleri kapsamında, Rönesans Sağlık Yatırım (RSY) çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

RSY'nin portföyünde yer alan İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, büyüklüğü, üstün teknolojisi ve deprem izolatörlü tasarımıyla İstanbul gibi bir mega-kentin sağlık ihtiyaçlarının büyük bir kısmına çözüm olmayı hedefliyor.

1 EKİM'DE İNŞAATI BAŞLAYACAK

Proje, 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günlük 23 bin 600 hastaya hizmet verecek. 1 Ekim tarihinde inşaatına başlanması ve 36 ayda tamamlanması planlanan proje, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak. Sadece inşaat sürecinde aylık yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlayacak hastane tamamlandığında ise yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

DA VİNCİ ROBOTU İLE HİZMET

İleri teknoloji ve ekipmanlarıyla ön plana çıkacak hastanede, ameliyatlar Türkiye'de sayılı sağlık kurumunda bulunan Da Vinci Robotu ile gerçekleştirilecek. Radyasyon Onkolojisi alanında, Cyberknife ve Thomotherapy gibi ileri teknoloji cihazlarla hizmet veren sayılı hastaneler arasına girecek olan hastane, ameliyat esnasında, cerrahi işlem gerçekleştirilirken, aynı anda radyolojik görüntüleme imkanı tanıyan Hibrid MRI Ameliyathalerine de sahip olacak.

Kamuya ait yatırımların özel sektör tarafından yapılması ve 25 yıl süreyle devlete kiralanması yönteminin uygulandığı PPP modelinde, kira süresi boyunca özel sektör, kamunun arzu ettiği bazı hizmetleri sağlamakla da yükümlü kılınıyor.

Tıbbi hizmet yine devlet tarafından verilirken, tüm doktor ve hemşire kadrosu da devlet tarafından sağlanıyor. Dünyadaki örnekleri 15 yıldan 30 yıla kadar uzanan bu işbirliği modelinde, Türkiye'deki projeler için ise süre 25 yıl olarak belirlendi.