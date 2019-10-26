İlk görev yaptığı yer! Akşener'den destek geldi

İYİ Parti Zonguldak Ereğli İlçe Başkanlığı’nda görev alan Handan Aktimur ile Gizem Çaka'nın girişimiyle başlatılan kütüphane oluşumu, Ortacı köy sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı.Aktimur ve Çaka’yı makamında kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak olan kütüphanenin kendisi ve köy halkı için önemli olduğuna işaret etti.

Akşener’e başlattıkları Nutuk dağıtımı ile ilgili de bilgiler veren Aktimur ve Akça, Akşener’e de bir Nutuk hediye ettiler.Kütüphane projesinin anılarının canlanmasına neden olduğunu dile getiren Akşener, “Sizleri bu çalışmanızdan dolayı yürekten kutlarım. Çocuklarımız okumak zorunda. Atatürk’ün de dediği gibi ‘En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır’. Onun için yapmış olduğunuz bu girişim beni çok mutlu etti. Her zaman yanınızdayım” dedi.Ortacı Köy Okulunda güzel anılarının olduğunu hatırlatan Akşener, kütüphane projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kütüphaneye konulacak Nutuk’ları da ayrı ayrı imzalayan Akşener, ‘Sevgili Gençler, Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ve arkadaşlarını, onların fedakarca çalışmalarını unutmayın, unutturmayın’ diye yazdı.



