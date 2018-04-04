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İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi...

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'ın görüntüsü ortaya çıktı

İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi...

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'ın görüntüsü ortaya çıktı

04 Nisan 2018 Çarşamba 13:53
İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi...
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ÇİFTLİK Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın dünyanın her tarafında aranıyor. Onunla birlikte Çiftlik Bank organizasyonunun yöneticilerinden biri olan ağabeyi Fatih Aydın da aynı şekilde kırmızı bülten ile aranıyor. Fatih Aydın; şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı. Milliyet.com.tr, Fatih Aydın'ın fotoğrafını ilk kez yayınlıyor. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın, daha önce halı yıkama işi yaparken daha sonra Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olmuş. Eşi Havva Aydın tutuklu. Kendisi ise firari olarak aranıyor... 

2 kişi yakalandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kırmızı Bülten çıkarılan isimlerin aranmasına devam ediliyor. Dün Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç adlı kişinin Türkiye'ye iadesi için resmi girişimler başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yakalanan Hakkı Cangül'ün sorgusu da devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÇİFTLİK BANKSoruşturma
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