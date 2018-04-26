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İlk adaylık başvurusu Bahçeli'den! İYİ Parti esprisi güldürdü

Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" yanıtını veren Bahçeli, "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi

İlk adaylık başvurusu Bahçeli'den! İYİ Parti esprisi güldürdü

Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli, milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından" yanıtını veren Bahçeli, "İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi

26 Nisan 2018 Perşembe 11:17
İlk adaylık başvurusu Bahçeli'den! İYİ Parti esprisi güldürdü
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24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği başvurusunda bulunan ilk genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. "Nasıl bir süreç bizi bekliyor" sorusuna yanıt veren MHP lideri Devlet Bahçeli "Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…" dedikten sonra " İYİ Parti'nin sloganına benzedi ama…" diyerek gülümsedi.

"GEÇMİŞTE İHMAL ETTİĞİMİZ MEDYAYI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

MHP Genel Merkezinde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.

MHP GENEL MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.

İYİ PARTİ'NİN SLOGANI: TÜRKİYE VE MİLLETİMİZ İYİ OLACAK

 Meral Akşener 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayı olduğunu yeniledi ve partisinin sloganını açıkladı. Akşener, "Kılıçdaroğlun'a dönerek 'söyleyebilir miyim?' dedikten sonra partimizin sloganı "Türkiye ve Milletimiz iyi olacak" dedi.

YSK BAŞKANI: SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN AÇIKLANACAK

YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
MHPAdaylıkİYİ Parti
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