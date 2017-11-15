İli karıştıran zeytin vurgunu! 30 milyonluk soruşturma

İDDİAYA göre, firmanın; banka kredileri, karşılıksız çekler olmak üzere piyasaya olan 30 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğu ve rakamın artacağı belirtildi. Manisa Akhisar başta olmak üzere yurt genelinde zeytin ve zeytinyağ üretiminde dev şirketin, son aylarda girdiği inşaat sektörü nedeniyle zor günler yaşadığı ortaya çıktı. Son haftalarda ard arda yaşanan karşılıksız çekler sonrası şaşkına dönen zeytin üreticileri ve pazarlamacıları ile iş yapan firmalar soluğu Jandarma ve Savcılıkta alıyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, firmanın çok sayıda piyasaya verdiği çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, çek sahipleri, yaptıkları ikili görüşmelerden net sonuç alamayınaca şirket sahiplerinden şikayetçi oldular. Özellikle zeytin üreticisinin yanı sıra, aracılık yapan şirketlerin de karşılıksız çıkan çekler yüzünden mağdur olduğu ve birçok firmanın da bu çekler yüzünden işlerinin bozulduğu öğrenilirken, firmanın bankalardan kullandığı 20 milyon liranın üzerinde kredi borcunun da olduğu ve bu borcunda ödenmediği iddia edildi.