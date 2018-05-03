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İlhan Kesici'den 'CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak' iddiası

İsmi CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İlhan Kesici, partinin Muharrem İnce'yi aday göstereceğini söyledi; "Adaylığı kesin gibi, tebrik ettim" dedi. İnce de bunun sorulması üzerine, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin" yanıtı verdi.

İlhan Kesici'den 'CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak' iddiası

İsmi CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen İlhan Kesici, partinin Muharrem İnce'yi aday göstereceğini söyledi; "Adaylığı kesin gibi, tebrik ettim" dedi. İnce de bunun sorulması üzerine, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin" yanıtı verdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:00
İlhan Kesici'den 'CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak' iddiası
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CHP grup toplantısı öncesinde partinin yarın açıklanacak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kendi ismi de kulislerde aday gösterilecekler arasında geçen Kesici, "Dün akşam itibariyle Muharrem İnce adı öne çıktı. Yetkili arkadaşlarımızla konuşmuşlar. Ben de sabah bu münasebetle tebrik ettim. Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi" dedi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise, kendisinin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin" dedi.
nce, partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" açıklamasını yaptı.

Yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını isteyen İnce, "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum" diye konuştu.

İlhan Kesici de basın mensuplarının soruları üzerine, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.

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Son Güncelleme: 03.05.2018 14:11
Anahtar Kelimeler:
CHPCumhurbaşkanı AdayıMuharrem Ince
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