İlginç motosiklet kazası kamerada

OLAY, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi. Yoğun trafikte araçların arasından geçen bir motosikletli, önüne aniden kıran minibüse sinirlendi. Bu sırada yan tarafta seyreden diğer bir motosikletli, sürücünün bu davranışını takip edip ona doğru kafasını çevirdi. Bir anda trafikte olduğunu unutan sürücü, diğer motosikletlinin “Dikkat et” diyerek bağırmasına rağmen, önündeki dolmuşa arkasında çarptı.

Kaza sonrası 1 kişi hafif yaralanırken, saniyeler önce “Dikkat et” diyerek uyardığı motosikletlinin ve dolmuş şoförünün yanına gitti. Yaşanan bu ilginç kaza anı ve sonrası kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.