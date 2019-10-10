banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Barış Pınarı' açıklaması

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor." dedi.

GÜNDEM 10.10.2019, 16:24
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Barış Pınarı' açıklaması
banner404

FAHRETTİN Altun, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmeleri ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.İletişim Başkanı Altun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada,  kritik süreçle ilgili televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenlerini  bilgilendirmek, fikir teatisi ve istişarede bulunmak üzere bir araya geldiklerini  söyledi.Altun, sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce süreçle alakalı efradını cami,  ağyarını mani bir konuşma yaptı. Konuşma sadece Türkiye'de izlenmedi, bütün  dünyada izlendi, bütün uluslararası haber ajansları konuşmayı canlı olarak  sundular ve ciddi anlamda bir etki oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir  şekilde perspektifimizi, ülkemizin beklentilerini ortaya koydu. Bu harekatla  Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı barış sürecinin sadece bölgemiz için değil,  küresel alan için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş oldu." 

"Sahadan gelen yeni bilgilerle süreç şekilleniyor"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Barış Pınarı Harekatı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başladığını ve Erdoğan tarafından ilk olarak dünya kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı. Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun birlikte yürüttüğünü dile getiren Altun, şunları söyledi: "Dün havadan başladı harekat ve ardından kara unsurlarımız da sürece müdahil oldular. Süreç devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız harekatın güncel durumuyla alakalı olarak bilgiler verdiler. Her an sahadan gelen yeni bilgilerle, olumlu bilgilerle süreç şekilleniyor. Fırat Nehri'nin doğusu ile Suriye-Irak sınırı arasında kalan hat boyunca terör mevzilerinin temizlenmesi en temel hedef hiç kuşkusuz. Bu hedef doğrultusunda çok kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu anlamda değerlendirdiğimizde elbette terör unsurlarının, terör örgütünün kendi mevzilerini korumak, kara propagandasını sürdürmek üzere attığı adımlar söz konusu."

#İletişim Başkanı #Fahrettin Altun #Barış Pınarı
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:54
Öğle 12:49
İkindi 16:02
Akşam 18:35
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545