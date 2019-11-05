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İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadelede başarı örneği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, IŞİD’in öldürülen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasını, "Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarındaki başarısının bir başka örneği" olarak değerlendirdi.

GÜNDEM 05.11.2019, 10:38
İletişim Başkanı Altun: Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması terörle mücadelede başarı örneği
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IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kız kardeşi Resmiye Avad'ın yakalanmasıyla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan AltunTürkiye'nin ideolojisi ve kaynağına bakmaksızın terörle mücadelesine hız kesmeden devam ettiğini belirtti."Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanması, terörle mücadele operasyonlarımızdaki başarının bir başka örneğidir. Halkımıza terör saçmak ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenleri adaletin önüne çıkarmadaki kararlılığımız sorgulanamaz" ifadelerini kullanan Altun, IŞİD ile mücadeledeki kararlılık konusunda Türkiye'ye yönelik birçok kara propaganda yapıldığına dikkati çekti. Türkiye'nin ‘terörün her türüyle mücadelede başı çektiğine’ işaret eden Altun, bu konuda aynı fikirde olunan ortaklarla kurulan güçlü terörle mücadele iş birliğinden asla şüphe edilemeyeceğinin altını çizdi.

‘Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraşıyorlar’

Altun, Washington'daki bazı çevrelerin, Türkiye-ABD ortaklığını imkansız bir hale getirmek için uğraştığını kaydetti.Sonunda, ittifakın gerçek değerini anlamaya yönelik soğukkanlı bir tutumun galip geleceğini umduğunu ifade eden Altun, Kasım ayında ABD'yi ziyaret etme kararının, tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğine bir karar olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ne zaman uygun görürlerse o zaman bir araya geleceklerinin altını çizen Altun, "Başkanların arasında samimiyete dayalı bir ilişki bulunmaktadır. Kendileri ortak çıkarları ilgilendiren meseleleri, gelecekte de aynı açıklıkla ele almaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

#İletişim Başkanı #Fahrettin Altun #Bağdadi #kız kardeş #yakalanma #terörle mücadele
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