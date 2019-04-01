İlçe başkanı, "CHP kazandı" dedi, AK Partililer birbirine girdi!

İSTANBUL Esenyurt Belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Kemal Deniz Bozkurt kazandı. Sandıkların 98,84'nün açıldığı Esenyurt'ta Bozkurt yüzde 51,52'lik oyla AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'yi geride bıraktı.

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI KARIŞTI

Seçim sonuçlarının açıklandığı Esenyurt ilçe teşkilatında ise tartışma çıktı. Esenyurt İlçe Teşkilatı Başkanı Yasir Çelik, "Seçimi CHP kazanmıştır." açıklamasında bulundu. AK Partili bir kişi teşkilat başkanının bu açıklamasına, "Sayenizde başkanım. Kusura bakmayın da sayenizde." yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından Çelik, "Allah razı olsun, hepimizin sayesinde" dedi.

TEPKİLER DEVAM EDİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Konuşmasına devam eden Yasir Çelik, "Hayırlısı olsun inşallah. Bize yakışan şekilde duracağız. Bize yakışan şekilde süreci yöneteceğiz inşallah. Ben hepinizeçok teşekkür ediyorum." dedi. AK Partili kişi bu sefer de, "Yani bu geceyi siz bekliyordunuz başkanım kusura bakmayında." yanıtını verdi. Bu sözlere sinirlenen Çelik, "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösteren AK Partili vatandaşa tepki gösterdi.

KAMERALARIN KAPATILMASI İSTENDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından kameraların kapatılması istendi. Aralarında gazetecilerin de olduğu ve video kaydı yapan kişilerin görüntü alması engellendi