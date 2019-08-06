İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'gaziye vefasızlık' iddialarına yanıt: ‘Nakil talebinden haberimiz olmadı’
1997 yılında Güneydoğu’da mayına basarak iki bacağını birden kaydeden gazi Avni Ay, geçtiğimiz günlerde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastane tarafından cenaze Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne gönderildi
ANAMUR'DA defnedilmesi gereken cenazenin uzun saatler boyunca hastane morgunda beklemek zorunda kaldığı ve gazinin naşına sahip çıkılmadığı iddiaları dün Dim TV Ana Haber’de ve bugün Yeni Alanya Gazetesi’nde gündeme geldi. Gazinin yakınları tarafından dillendirilen iddialara Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser tedavisi sonrası yaşamını yitiren Avni Ay’ın cenazesi, ailenin isteği ile buradan alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konulmuştur. Hasta yakınları tarafından cenazenin nakli konusunda yönetime bir talep gitmemiştir. Hastanenin cenaze nakli gibi bir görevi ve sorumluluğu olmamakla birlikte, hem kişinin bu vatan için mücadele etmiş bir gazi olması hem de vatandaşımıza her koşulda yardımcı olmak amacıyla Gazipaşa Belediyesi ile koordinasyon sağlanarak nakil yapılabilirdi. Ancak 2 Ağustos günü akşam morga teslim edilen cenazenin nakil talebinden hastane yönetiminin haberi olmamıştır. Ambulansların cenaze nakli yapması söz konusu değildir. İlgili yönetmelikle ambulansların bu amaçla kullanılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Cenaze işlemleri, ilgili belediyeler tarafından yürütülen hizmetlerdir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sağlık hizmetini sunma konusunda tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız görevlerini titizlikle ve hassasiyetle yürütmektedir. Merhum Avni Ay’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileriz.”
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