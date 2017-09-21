İl il dolaşan suç makinesi kızlar son işlerinde yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri’de oturan hırsızlık çetesi üyeleri Bolu’ya gelerek çadır kurdu. Daha sonra Kocaeli’ne gelen çete üyesi S.U. (19) ve S.K. (19) adlı genç kızlar, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde girdikleri evden çok sayıda ziynet eşyası çaldı. Ev sahiplerine adeta kabus yaşatan çeteyi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu dedektifleri takibe aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki hırsızın kadın olduğunu belirledi. Yapılan teknik takibin ardından hırsızların Düzce’de olduğu belirlendi. Operasyona start veren ekipler, hırsızlık çetesinin 3 üyesini gözaltına aldı. Zanlılardan Kocaeli’de hırsızlık olayına karışan S.U. ve S.K. ifadeleri alınmak üzere şubeye getirilirken, diğer bir kişi ise Düzce Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan incelemede S.U.’nun 13, S.K.’nın ise 24 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu belirlendi. İki zanlı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık çetesinin keşif yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.