İktidara yakın anketçi duyurdu! Bir değil, iki parti geliyor

İKTİDAR kulislerine yakınlığı ile bilinen anket şirketi MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat yeni parti iddialarıyla ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi.

Siyasi kulisleri çalkalayan yeni parti kurulacak iddiaları giderek güçleniyor. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat kişisel twitter hesabından yaptığı değerlendirmede 2 yeni parti kurulacağını ifade ederek, liderleri ve seçim söylemleri hakkında da bilgiler verdi.

BİR DEĞİL 2 YENİ PARTİ GELİYOR

"Bilinenin aksine tek parti değil 2 farklı parti var" diyen Kulat "Birinin lideri Ali Babacan ve Abdullah Gül destekli. Ana gövde de pek çok Eski ve mevcut AK Partili siyasetçi var. Programından teşkilatına genel merkezinden amblemine her şeyi hazır. Diğeri Ahmet Davutoğlu oluşumu. Her iki yeni parti oluşumu da ayrı yürüyor ama zaman zaman koordinasyon ya da istişare ediyorlar" dedi.

ÇEKİRDEK KADRO BELLİ

Her iki yeni partinin çekirdek kadrosunu da önemli ölçüde biliyorum diyen ünlü anketçi Kulat, açıklamalarına şöyle devam etti: "Elbette bu kadrolar resmiyet kazanmış değil ve daha çok değişir. Ancak özellikle bu iki oluşumdan birine önemli bir iş adamları yapısı, diğerine önemli bir strateji kuruluşu destek veriyor.

"DİĞER PARTİLERDEN DE İSİMLER VAR"

Bilinenin aksine bu iki yeni parti sadece AK Parti'den doğmuyor. Şu an aktif olarak başka partilerde siyaset yapan önemli konumlarda oturan siyasetçilerle de konuşuyorlar. Türkiye Genelinde mevcut partilerde yer bulamamış yada oyundan düşmüş siyasetçiler yanında STK temsilcileri ve iş adamları ile görüşülüyor.

"İKİ PARTİ DE PARLAMENTER SİSTEM VADEDİYOR"

Bu iki yeni parti güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle geliyor. Neyse şunun şurasında 1 Nisan'a ne kaldı? Baktılar olmuyor 1 Nisan şakasıydı derler."