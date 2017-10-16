İkisi de TSK'nın kontrolüne geçiyor

BİRLİKLERİN PKK’lı teröristlerle arasındaki mesafe 3 km’ye kadar düştü. TSK, iki bölgede askeri hava üssü kuracak. Muhaliflerin kontrolündeki Taftenaz ve Ebu Duhur havaalanları Mehmetçiğin yönetimine geçecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’de başlattığı harekâtta Mehmetçiğin ilerleyişi sürüyor. PKK işgalindeki Afrin’in güney sınırı boyunca batı-doğu hattında 20 kilometre giden komando birlikleri, Halep yakınlarındaki Anadan’a dek ilerleyecek. Kent genelinde kurulacak 14 ayrı gözlem noktasını teşkil etmek için operasyona İdlib kuzeyinden başlayan birlikler Dar et-Izza, Salve köyü, Bereket Dağı ve Zarzitah’ta üslenmesini tamamladı. Sınır bölgelerinde Mehmetçik, PKK/PYD’li teröristlere yer yer 3 kilometre mesafeye dek yaklaşırken, Fırtına obüsleri ve tankların ulaştığı bölge ise terör yuvası Afrin’in merkezine 20 kilometre mesafede. Yani 40 kilometre menzilli Fırtına obüsleri Afrin merkezini rahatlıkla vurabilecek pozisyona geldi. Bereket Dağı’na dinleme-izleme istasyonu da kuran TSK, kuzeydeki teröristlerin konuşmalarını yakından takip ediyor. Silahlı insansız hava araçları ve havadan erken ihbar kontrol uçağı ise sürekli havada. Afrin’deki her gelişme görüntülü olarak komuta merkezine aktarılıyor.



EBU DUHUR VE TAFTENAZ

Astana’da varılan mutabakatla birlikte İdlib’de gerginliği azaltmak için operasyon yürüten TSK, bölgede muhaliflerin kontrolündeki iki bölgede askeri hava üssü kuracak. Halen muhaliflerin kontrolünde olan Taftenaz ve Ebu Duhur havaalanları, intikal planı çerçevesinde Mehmetçiğin yönetimine geçecek. Bu iki üsse TSK intikalinin gerçekleştiği iddia ediliyor. 2015 yılı mart ayı başına kadar Esed rejminin kontrolünde olan ve aynı yılın nisan ayında muhaliflerin eline geçen bölgeler arasındaki Ebu Duhur ve Taftenaz havaalanları, Türkiye’nin inşa ettiği kara üsleriyle birlikte kontrol sağlayacağı alanlar arasına katılacak. Sevkiyat kapsamında TSK’nın yerleşeceği Taftenaz küçük çaplı bir üs özelliğinde iken, Ebu Duhur ise daha büyük ve kapsamlı uçuşlara müsait yapısıyla dikkat çekiyor. Ebu Duhur İdlib’in güneydoğusunda yeralırken, Taftenaz ise kentin doğusunda bulunuyor.