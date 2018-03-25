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İkinci kez şehit haberi alan baba, yol boyunca gözyaşlarına boğuldu

Siirt'teki çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in acı haberi baba ocağına verildi. Şehidin babası, "Kahvede bana niye söylemediniz" diyerek yol boyunca gözyaşlarına boğuldu

İkinci kez şehit haberi alan baba, yol boyunca gözyaşlarına boğuldu

Siirt'teki çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in acı haberi baba ocağına verildi. Şehidin babası, "Kahvede bana niye söylemediniz" diyerek yol boyunca gözyaşlarına boğuldu

25 Mart 2018 Pazar 14:50
İkinci kez şehit haberi alan baba, yol boyunca gözyaşlarına boğuldu
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SİİRT'TE terör örgütü ile girilen çatışma sonucunda şehit olan Kademeli Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in şehit haberi ailesine verildi. Baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
"KAHVEDE BANA NİYE SÖYLEMEDİNİZ"
Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in babası Salih Çetin'i arkadaşları mahalledeki kahvehaneden eve getirdi. Arkadaşlarının koluna girdiği Salih Çetin, evin bulunduğu sokağa girdiğinde Türk bayraklarını ve evinin önünde toplanan kalabalığı gördü.
Kapıda bekleyen İstasyon Mahallesi Muhtarı Yaşar Ünal'a "Kahvede bana niye söylemediniz" diye seslenen baba Salih Çetin, gözyaşlarına boğuldu. Baba Salih Çetin daha sonra Muhtar Yaşar Ünal'la eve girerek yetkililerden acı haberi aldı. Şehit İbrahim Çetin'in baba evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı.
"AİLEMİZE İKİNCİ BİR ACI DAHA DÜŞTÜ"
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaptığı açıklamada, "Bölücü hainler bir kez daha canımızı yaktı.
Oğlunun Şehit Olduğu Haberini Alan Baba: Kahvede Bana Niye Söylemediniz
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve daha şehit ateşi düştü. Aslen Sandıklı Alacami köyünden olan ama merkez İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin'in şahadet haberini babası Salih ve annemiz Cennet'e verdik.

ŞEHİDİN ABİSİ ASKERDE ŞEKERDEN ÖLMÜŞ
Şehidimizin ağabeyinin de askerken şeker hastalığından vefat ettiğini öğrendik. Ailemize ikinci bir acı daha düştü.
Oğlunun Şehit Olduğu Haberini Alan Baba: Kahvede Bana Niye Söylemediniz
Şehidimiz babasının da izni üzerine şehidimizin cenazesi yarın öğle namazı sonrası Sandıklı Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
SiirtIbrahim çetin
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