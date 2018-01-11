Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 11 Ocak 2018 Perşembe
Günlük Burç Yorumu - 11...
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Soğan ile gripten kurtulun!
Soğan ile gripten kurtulun!

İkinci kattan düşen şahsın kimliği şok etti

İzmir’in Buca ilçesinde, bir apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan şahsın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

İkinci kattan düşen şahsın kimliği şok etti

İzmir’in Buca ilçesinde, bir apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan şahsın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı

11 Ocak 2018 Perşembe 07:56
İkinci kattan düşen şahsın kimliği şok etti
banner404

OLAY, gece saatlerinde Mehmet Akif Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ahmet P. isimli bir kişi, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Bu sırada, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekipleri, ikinci kattan düşerek ayak bileğini kıran Ahmet P.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Ahmet P., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavi altına alınan Ahmet P.’ye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan GBT sonucunda, Ahmet P.’nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ahmet P.’nin hastanedeki tedavisinin ardından Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine götürüleceği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kimlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahalleyi ayağa kaldıran istihbarat! Aranan DEAŞ'lı teröriste şok baskın
Mahalleyi ayağa kaldıran istihbarat! Aranan DEAŞ'lı teröriste şok baskın
Alanya Kalesi'nin akıbeti ne olacak?
Alanya Kalesi'nin akıbeti ne olacak?
Bürokrat topu KHK’lara mı atıyor
Bürokrat topu KHK’lara mı atıyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim