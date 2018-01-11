İkinci kattan düşen şahsın kimliği şok etti

OLAY, gece saatlerinde Mehmet Akif Caddesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 37 yaşındaki Ahmet P. isimli bir kişi, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağıya düştü. Bu sırada, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekipleri, ikinci kattan düşerek ayak bileğini kıran Ahmet P.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Ahmet P., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, hastanede tedavi altına alınan Ahmet P.’ye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan GBT sonucunda, Ahmet P.’nin cezaevi firarisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ahmet P.’nin hastanedeki tedavisinin ardından Şirinyer Polis Merkezi Amirliğine götürüleceği öğrenildi.