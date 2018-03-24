İkinci Çiftlik Bank vakası! 8 ayda 90 milyon TL'lik vurgun

KAYSERİ'DE, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddia edilen, 8 aylık dönemde faal 4 bin 500 üyeden 90 milyon TL topladıkları belirlenen Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş 'nin çiftlik kurup canlı hayvan alma yerine çeşitli illerde 20 arsa ve arazi satın aldığı ortayla çıktı. Şirket yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25) ve 2 şube müdürü tutuklanırken, "Anadolu Farm" sitesi kapatıldı. Şirketin işlettiği 6 resturant ile satın aldıkları arazilerin tapularına ve araçlarına el konuldu.

ŞİRKET TAKİBE ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Çiftlik Bank ve benzeri şirketlere yönelik olarak Ocak ayında soruşturma başlatıldı. Kayseri Merkezli Ekolium Şirketi ve yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına yapılan suç duyurusu ile Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince (KOM) Anadolu Farm adı altında internet üzerinden para toplayan şirket takibe alındı. Şirketin internet üzerinden canlı hayvan alacaklarını, Kayseri'nin Pınarbaşı ve Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde 2 çiftlik kuracakları ilan etmelerine karşın, Kocasinan ilçesi barbaros Mahallesi Sümer Plazanın 12.katında bir işyeri kiraladıkları, Kayseri'de Tauk adlı 2, Tokat'ta da aynı adla 1 tavuk ürünleri, yine Kayseri'de iki AVM'de Somunarası ve Şah mangal adıyla 6 resturant işlettikleri belirlendi.

3 ZANLI TUTUKLANDI

MASAK'ın suç duyurusu üzerine harekete geçen KOM ekipleri Ekolium şirketi yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan ve 2 şube müdürünü gözaltı aldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 zanlı Bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı. Mahkeme kararı ile zanlıların Sümer Plaza'daki işyerine, şüpheliler adına açılmış banka hesaplarına, adı geçen restaurantlara, üyelerden alınan paralarla satın alınmış 20 arazinin tapu kayıtlarına el konuldu. Anadolu Farm adlı site de kapatıldı.

ŞİRKET 8 AY ÖNCE FALİYETE GEÇMİŞ

Kayseri Emniyet müdürlüğü KOM şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada internet üzerinde 'Anadolu Farm" adıyla faaliyet gösteren oyun sitesinin aktif 4 bin 500 üyesi olduğu, toplanan paranın yaklaşık 90 milyon TL olduğu, paranın bir kısmının oyuna başlarda katılan üyelere verildtiği, kalanıyla araziler alındığı resturantlar açıldığı belirlendi.

''KİMSEYİ DOLANDIRMADIK''

Dün tutuklanan şirket yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan'ın alınan ifadesinde " Kimseyi dolandırmadık. Topladığımız paraların bir kısmını üyelere kar olarak verip, resturantlar açıp, arazi satın aldık. Biz,Çiftlik Bank gibi değiliz. Şirketimizin el konulan mal varlığı, üyelerden toplanan paraları karşılamaya yeter de artar bile "şeklinde sözler sarf ettiği bildirildi. Öte yandan,şirketle ilgili soruşturmanın devam ettiği,bugün gözaltına alınan bir şube müdürünün daha mahkemeye sevk edileceği bildirildi.